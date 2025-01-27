ФОТО | Алар Карис на церемонии памяти жертв Холокоста: преступления тоталитарных режимов всегда должны оставаться в памяти как предупреждение

„Аушвиц стал символом страданий, причиненных нацистским режимом и поможет в качестве напоминания помнить это очень болезненное и мрачное время, а также эти ужасные преступления против человечности. Почтение памяти и сохранение воспоминаний — наш долг перед будущими поколениями“, — сказал президент.

„Тени тоталитарных режимов не исчезли и сегодня — мы должны говорить обо всех этих чудовищных преступлениях и противостоять попыткам их оправдать или преуменьшить, — подчеркнул президент Карис. - Это дает надежду, что подобные ужасы можно будет предотвратить в будущем“.

Президент Карис подчеркнул важность памяти и понимания прошлого. „Тоталитарные стремления и имперские соблазны всегда приводят лишь к страданиям и страху. Иллюзии лучшего будущего и простых решений, предлагаемые такими режимами, оборачиваются только болью и жестокостью. Чтобы такие стремления и соблазны не сбылись, мы должны сохранять свободу мысли и слова, а также помнить о преступлениях тоталитарных режимов как предостережение“, — заявил глава эстонского государства.

На церемонии присутствовали главы и высокопоставленные представители около 60 государств. Среди них - президент Польши Анджей Дуда, президент Германии Франц-Вальтер Штайнмайер, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, король Великобритании Карл III, король Испании Филипп VI, король Нидерландов Виллем-Александр, президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Александер Стубб и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

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