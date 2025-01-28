Опасения оказались реальностью. Число продаж автомобилей резко снизилось. Читайте, какие авто продолжают покупать!

По данным Транспортного департамента, за первые три недели января 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 1787 легковых автомобилей, тогда как за тот же период этого года был зарегистрирован всего 561 автомобиль. По состоянию на 21 января количество регистраций новых автомобилей сократилось с 894 до 285.

Снижение тем более примечательно, что сравнительная база на самом деле низкая. В январе прошлого года было зарегистрировано 1577 новых легковых автомобилей, что почти на 200 единиц меньше, чем годом ранее. Также, если сравнивать месяцы, январь прошлого года был одним из худших месяцев по продажам, уступив только февралю.

Текущая заморозка рынка последовала за беспрецедентным всплеском продаж в конце 2024 года. Если в сентябре было зарегистрировано 1733 новых автомобиля, то к декабрю их число выросло до 3573. Это означает более чем двукратный рост продаж за четыре месяца, что, очевидно, было обусловлено желанием избежать первоначального регистрационного сбора, вступившего в силу в этом году. „Этот год будет одним из самых сложных в истории автомобильного рынка“, — предсказал в начале года изданию Ärileht член правления Auto100 Янек Аавик.

Несмотря на резкий спад, на вершине рейтинга продаж новых автомобилей по-прежнему остаются старые знакомые — лидер рынка Toyota, по последним данным, сумела продать в этом году 101 новый автомобиль. Далее следует Škoda с 43 зарегистрированными автомобилями и Volkswagen с 34 зарегистрированными автомобилями.

Основной рост продаж Toyota обеспечила модель Corolla (34 автомобиля). Кроме того, в начале года было зарегистрировано 25 водородных автомобилей Mirai, за ними следуют RAV4 (14) и Yaris Cross (12). Показатели Škoda во многом обусловлены 27 первыми регистрациями Kodiaq, в то время как флагманом Volkswagen стал Tiguan — продано 25 автомобилей.

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