„Я просто остановил сепаратизм в нашем государстве“. Зеленский пояснил, почему был издан указ о запрете переговоров с Путиным

По словам Зеленского, когда российские войска были под Киевом, было „много переговорных процессов, много теневых политических коридоров“. Он пояснил, что принял решение о запрете переговоров с российским президентом, потому что Владимир Путин „начал очень быстро строить большое количество различных каналов вместе с сепаратистами, с представителями других государств“ по влиянию на Украину и ее независимость.

„Я это быстро остановил. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве тем, что я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны. <…> Я просто понял, что мы и наши соответствующие органы не могут это контролировать. Поэтому я принял абсолютно справедливое решение“, — сказал Зеленский. По его словам, он понимает что „Путину это не нравится, потому что каналов у него было много“.

В начале октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.

В конце декабря 2024 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что для начала обсуждения мира в Украине Зеленскому необходимо отменить действие указа о запрете переговоров с Россией. Сам Путин 24 января 2025 года сказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия готова к контактам с Украиной, но „действующий глава режима в Киеве, когда он еще был достаточно легитимным, издал декрет о запрете ведения переговоров“. По его словам, при таком условии переговоры „будут, строго говоря, нелегитимными, а значит, что и результаты этих переговоров нужно будет объявить нелегитимными“.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить