26.01.2025, 14:20
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ сыграет с четвертой командой лиги
Начало в 17:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Кейла Кулбет“ сыграет на родной площадке с клубом „Валмиера“. Матч, который начнется в 17:30, смогут увидеть все подписчики Delfi.
На данный момент баскетбольная команда „Валмиера“ занимает 4-е место в чемпионате с 13 победами и 6 поражениями, в то время как „Кейла Кулбет“ находится на 12-й позиции с 7 победами и 11 поражениями.
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