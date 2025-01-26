Баскетбол
26.01.2025, 14:20

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ сыграет с четвертой командой лиги

 
Начало в 17:30
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Кейла Кулбет“ сыграет на родной площадке с клубом „Валмиера“. Матч, который начнется в 17:30, смогут увидеть все подписчики Delfi.

На данный момент баскетбольная команда „Валмиера“ занимает 4-е место в чемпионате с 13 победами и 6 поражениями, в то время как „Кейла Кулбет“ находится на 12-й позиции с 7 победами и 11 поражениями.

В последнем матче против баскетбольной школы „Кейла“ команда „Кейла Кулбет“ потерпела поражение, продолжив свою серию из пяти неудач. В первой встрече команд в этом сезоне, которая состоялась в ноябре, „Валмиера“ одержала победу с результатом 93:89.

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