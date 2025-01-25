25.01.2025, 14:19
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ обыграл КБШ
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 25 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Садам“ обыграл в Пярну Кейласкую баскетбольную школу (КБШ) со 91:82.
В стартовой четверти Кейлаская баскетбольная школа, выступавшая на выезде, столкнулась с серьёзным давлением со стороны хозяев площадки, „Садама“. Многочисленные простые потери мяча со стороны гостей позволили пярнусцам значительно вырваться вперёд. В результате первая четверть завершилась уверенной победой „Садама“ со счётом 27:6.
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