ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ обыграл КБШ

В стартовой четверти Кейлаская баскетбольная школа, выступавшая на выезде, столкнулась с серьёзным давлением со стороны хозяев площадки, „Садама“. Многочисленные простые потери мяча со стороны гостей позволили пярнусцам значительно вырваться вперёд. В результате первая четверть завершилась уверенной победой „Садама“ со счётом 27:6.