ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет“ потерпел крупное поражение от латвийского топ-клуба

Первая четверть прошла в равной борьбе, где ни одной из команд не удалось добиться заметного преимущества. ВЭФ завершил её в свою пользу со счётом 19:16. Во второй четверти игра также началась на равных, но спустя три минуты рижская команда начала отрываться, завершив первую половину с преимуществом 46:34.