Баскетбол
25.01.2025, 15:25

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет“ потерпел крупное поражение от латвийского топ-клуба

 
„Тартуский университет“
„Тартуский университет“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В субботу, 25 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Тартуского университета“ проиграла дома ВЭФу со счетом 67:93.

Первая четверть прошла в равной борьбе, где ни одной из команд не удалось добиться заметного преимущества. ВЭФ завершил её в свою пользу со счётом 19:16. Во второй четверти игра также началась на равных, но спустя три минуты рижская команда начала отрываться, завершив первую половину с преимуществом 46:34.

В третьей четверти хозяева не смогли сократить отставание, а ВЭФ продолжил наращивать разрыв. Перед четвёртой четвертью счёт был 69:52 в пользу гостей. Заключительный отрезок только укрепил преимущество ВЭФ, и матч завершился их убедительной победой со счётом 93:67.

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