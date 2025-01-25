25.01.2025, 15:25
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет“ потерпел крупное поражение от латвийского топ-клуба
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 25 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Тартуского университета“ проиграла дома ВЭФу со счетом 67:93.
Первая четверть прошла в равной борьбе, где ни одной из команд не удалось добиться заметного преимущества. ВЭФ завершил её в свою пользу со счётом 19:16. Во второй четверти игра также началась на равных, но спустя три минуты рижская команда начала отрываться, завершив первую половину с преимуществом 46:34.
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