21.01.2025, 11:07
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ в борьбе за выход в плей-офф обыграл „Виймси“
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 21 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ в домашнем матче в Рапла обыграл клуб „Виймси“ со счетом 82:64.
„Авис Утилитас“ проиграл первую четверть со счётом 17:18, но завершил первую половину встречи с преимуществом 41:37. В третьей четверти команда на некоторое время увеличила отрыв до 17 очков, а перед началом заключительного периода вела 65:53.
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