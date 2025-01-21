Баскетбол
21.01.2025, 15:19

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Североевропейская лига: „Кейла Кулбет“, проваливший первую четверть, проиграл румынскому клубу

 
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Во вторник, 21 января, баскетбольная команда „Кейла Кулбет“ уступила на домашней площадке румынскому клубу „Динамо“ из Бухареста со счетом 86:92 в матче шестого тура группового этапа Североевропейской лиги (ENBL).

„Кейла Кулбет“ начал матч крайне неудачно, пропустив рывок 0:14 в первые минуты. Разрыв увеличился до 5:28, а первая четверть завершилась со счётом 34:12 в пользу „Динамо“.

Во второй четверти „Кейла Кулбет“ улучшил игру, выиграв отрезок 22:20, но на перерыв ушёл при значительном преимуществе гостей — 54:34.

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