Адвокат объясняет | Рабочие отношения: что делать, если коммерческая тайна больше не тайна?

Например, коммерческой тайной компании могут быть документы системы управления, описания бизнес- и производственных процессов, системы оплаты труда, списки клиентов, стратегии ценообразования, рецепты и т. д. Коммерческая ценность такой информации связана с её секретностью, т.е если она становится известной, то утрачивает свою ценность, а вместе с ней и конкурентное преимущество компании.

Для того чтобы сотрудник был обязан сохранять коммерческую тайну, работодатель должен чётко определить и донести до него, какая информация относится к этой категории. „Это должно быть сделано максимально понятно и как минимум в письменной форме“, — уточнила Таэль-Саме. Она добавила, что такая информация должна быть чётко узнаваема для сотрудника и соответствовать требованиям лояльности и добросовестности. Коммерческая тайна может быть обозначена, например, в трудовом договоре, внутренних правилах компании или других документах.

Коммерческой тайной считается информация, которая не является общеизвестной или легкодоступной для специалистов в данной области, обладает коммерческой ценностью и охраняется соответствующими мерами для сохранения её конфиденциальности. „Не вся объявленная конфиденциальной информация автоматически становится коммерческой тайной. Также и вся связанная с работой информация не может быть квалифицирована как коммерческая тайна“, — объяснила Таэль-Саме.

Адвокат Hedman Кристель Таэль-Саме подчеркнула, что необдуманные поступки и недостаточно проработанные договоры могут нанести серьезный ущерб как интересам работника, так и работодателя.

Недавно Государственный суд Эстонии вынес окончательное решение по делу, в котором сотрудник, перейдя на работу к конкуренту, отправил на свою личную электронную почту документы, содержащие коммерческую тайну бывшего работодателя. Суд пришёл к выводу, что такие действия не были необходимы для выполнения трудовых обязанностей и постановил, что сотрудник нарушил обязательство о неразглашении коммерческой тайны и обязан выплатить бывшему работодателю штраф в размере почти 17 000 евро.

Работодатель также должен ограничить доступ к коммерческой тайне, используя, например, пароли, шифрование, запирающиеся шкафы и картотеки. Доступ предоставляется только тем сотрудникам, которым он необходим для выполнения их рабочих обязанностей, а после прекращения трудовых отношений доступ сотрудника к ИТ-системам компании должен быть закрыт.

В качестве меры сдерживания работодатель может предусмотреть штраф за нарушение обязательства о сохранении коммерческой тайны. Однако это возможно только при наличии письменного соглашения о штрафе и его размере. „Важно понимать, что закон о трудовом договоре не допускает соглашения о штрафе за разглашение любой конфиденциальной информации. Такое соглашение будет недействительным. Тем не менее, в любом случае работодатель может требовать возмещения ущерба“, — подчеркнула Кристель Таэль-Саме.

Что делать, если работник нарушил обязанность хранить коммерческую тайну или конфиденциальную информацию?

Первым шагом работодатель должен обратиться к работнику с требованием немедленно прекратить нарушение. В случае необходимости можно подать заявление в суд для защиты коммерческой тайны и запросить обеспечение иска.

Нарушение обязанности сохранять конфиденциальность коммерческой тайны или другой защищенной информации может стать основанием для экстренного расторжения трудового договора. „В зависимости от ситуации может не потребоваться предварительное предупреждение сотрудника, также не нужно ждать повторного нарушения“, — отметила Кристель Таэль-Саме.

Работодатель также вправе требовать возмещения ущерба. „Чаще всего работники не соглашаются добровольно возместить ущерб, поэтому работодателю приходится обращаться в комиссию по трудовым спорам или в суд“, — пояснила адвокат бюро Hedman. Она добавила, что для взыскания штрафа также обычно требуется обращение в соответствующие инстанции. Работодателю также следует учитывать, что сотрудник может потребовать уменьшения чрезмерно большого штрафа через суд, а если ущерб отсутствует, то взыскание штрафа может быть отклонено.

В случаях серьёзных нарушений, таких как использование или публикация коммерческой тайны, работодатель имеет право обратиться в полицию. Незаконное приобретение, использование или публикация секретной информации, совершенные в коммерческих целях или с целью причинения ущерба, являются наказуемыми поступками и могут повлечь за собой штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

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