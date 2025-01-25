Экономика
25.01.2025, 18:10

Swedbank представил результаты за четвертый квартал 2024 года

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Swedbank
Swedbank
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В Swedbank подвели итоги работы за четвертый квартал 2024 года, а также выделили основные события деятельности банка за прошедший год.

Важные события из жизни банка за прошедший год

  • Сильный рост портфеля корпоративных кредитов Swedbank.

  • Самым результативным фондом II ступени в 2024 году стал Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-1999.

  • Корпоративные клиенты Swedbank теперь бесплатно проводят платежи в евро.

  • Swedbank стал главным спонсором Эстонского баскетбольного союза.

  • Более 500 000 евро было собрано в рамках благотворительной среды „Я люблю помогать“ фонда Heateo Sihtasutus и Swedbank.

Если сравнить 2024 год с 2023 годом

  • За год объём кредитования частных клиентов Swedbank AS увеличился на 3%, а корпоративных – на 9%. Вклады увеличились на 9%. Впервые общий объём корпоративных кредитов овернайт превысил два млрд евро. За год было выдано 1,06 млрд евро новых кредитов физическим лицам и 1,26 млрд евро корпоративным клиентам.

  • Доходы снизились на 45 млн евро из-за снижения процентных доходов.

  • Чистый процентный доход уменьшился на 44 млн евро из-за повышения процентных ставок по вкладам и снижения маржи по кредитам.

  • Доходы от плат за услуги снизились на 0,6 млн евро по сравнению с прошлым годом из-за снижения цен на повседневные банковские услуги.

  • Прочие доходы уменьшились на 0,3 млн евро из-за снижения доходов от страхования.

  • Расходы увеличились на 26 млн евро. Основными причинами роста стали увеличение расходов на персонал, консультации, администрирование, маркетинг и услуги, переданные на аутсорсинг из группы Swedbank. Увеличились также расходы и инвестиции, связанные с цифровыми решениями.

  • Ожидаемый кредитный убыток и расходы на создание резервов под ожидаемые убытки в 2024 году составил -0,6 млн евро.

  • Чистая прибыль Swedbank AS в 2024 году составила 358 млн евро, что на 28 млн евро меньше по сравнению с 2023 годом.

  • В 2024 году Swedbank вместе со своими дочерними предприятиями и предприятиями группы, действующими в Эстонии, заплатил 63,3 млн евро налогов на рабочую силу, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в Эстонии.

  • В 2024 году Swedbank AS вместе с действующими в Эстонии дочерними предприятиями и предприятиями группы, заплатил подоходный налог с предприятий в размере 145 млн евро.

„В четвёртом квартале наш кредитный портфель продолжал расти. Портфель коммерческих кредитов вырос почти на 9% в 2024 году. Мы продолжаем занимать самую большую долю рынка кредитных продуктов в Эстонии. Конец года также принёс очень хорошие результаты в области лизинговых продаж. В четвёртом квартале оживился и рынок жилья, поскольку снижение процентных ставок и рост зарплат повысили доступность жилья. Этому, в свою очередь, способствовали кредиты Swedbank с нулевой маржей“, – рассказал глава Swedbank AS Олави Лепп.

Развитие предприятия

  • В четвёртом квартале 2024 года Swedbank продолжил предлагать направленные на энергосбережение кредиты с нулевой маржей в первый год. С помощью этих продуктов, которые ранее уже доказали свою популярность, Swedbank хочет способствовать ускоренному переходу к более экологически чистым решениям.

  • В октябре Swedbank представил обновлённые решения по активации банковских карточек для своих клиентов. Теперь клиенты могут активировать обновлённые карточки в банкоматах, при совершении покупок в магазинах и при снятии наличных в торговых точках.

  • В октябре Swedbank организовал ещё одну успешную кампанию по сбору монет. За 11 дней в отделения банка было принесено монет на общую сумму 564 887 евро, а самая большая сумма за монеты, принесённые одним клиентом, составила более 10 000 евро.

  • Чтобы сделать инвестирование ещё более удобным и доступным, в октябре Swedbank добавил возможность покупать и продавать паи фондов Swedbank Robur в мобильном приложении. В 2024 году в фонды Robur было инвестировано в два раза больше средств, чем годом ранее.

  • В октябре и ноябре наблюдался всплеск желания людей увеличить с 2025 года свои взносы в рамках II пенсионной ступени. Также сохранялся интерес к вступлению в III ступень. В ноябре и декабре многие воспользовались возможностью сделать дополнительные взносы, чтобы воспользоваться льготой по подоходному налогу. В декабре были сделаны самые высокие взносы в фонды Swedbank III ступени.

  • Положительная динамика фондовых рынков способствовала увеличению пенсионных активов будущих пенсионеров. Наилучшие показатели в 2024 году (26,4%) вновь продемонстрировал пенсионный фонд II ступени Swedbank. На этот раз – фонд для людей, родившихся в 1990 - 1999 годах.

  • С ноября Swedbank снизил цены на свои повседневные банковские услуги на 33%. Частным клиентам Swedbank начал предлагать Базовый пакет, который включает дебетовую карточку за 1 евро в месяц и неограниченные внутрибанковские, внутригосударственные платежи и европлатежи как в приложении, так и в интернет-банке. Для бизнес-клиентов Swedbank в ноябре также появились хорошие новости – европлатежи теперь бесплатны.

  • С ноября корпоративные клиенты Swedbank смогут использовать опцию „Запрос денег“, что будет способствовать удобству ведения бизнеса. Опция „Запрос денег“ особенно удобна для небольших предприятий сферы услуг и сезонных торговцев.

  • В декабре Swedbank подписал договор с Euronet Services Estonia OÜ, согласно которому Euronet возьмёт на себя управление банкоматами Swedbank в Эстонии. Swedbank подписал такое же соглашение с Euronet в Латвии и Литве. Согласно первоначальному плану, передача управления начнётся осенью 2025 года без каких-либо изменений для клиентов.

  • Среди наиболее значительных финансовых инвестиций – партнёрство с компанией DefSecIntel Solutions, которая занимается разработкой интеллектуальных систем мониторинга и ситуационной осведомлённости. Другими важными сделками, оказавшими влияние на экономику Эстонии, стали финансирование строительства производственного здания для эстонской обувной фабрики Samelin и завершение строительства терминала Kevili Mäo для кооператива фермеров. Одной из крупнейших сделок с коммерческой недвижимостью за последние годы стала продажа центра Kristiine между Citycon OYJ и EfTEN Capital.

  • В 2024 году Swedbank выплатил более 4,5 млн евро по страхованию жизни, что стало самой большой суммой выплат за всю историю страховой компании банка.

  • Все банкоматы Swedbank оснащены обновлённым голосовым интерфейсом, который активируется после того, как клиент вставляет наушники. Речевой интерфейс сообщает клиенту о том, что он пользуется банкоматом Swedbank, и направляет его действия. Таким образом, слабовидящим и слепым людям стало проще пользоваться банкоматами.

Вклад предприятия в общество

  • В ноябре Эстонский баскетбольный союз и Swedbank подписали крупнейший в истории эстонского баскетбола спонсорский договор, сделав Swedbank главным спонсором Эстонского баскетбольного союза.

  • В 2024 году в рамках старейшей и крупнейшей в Эстонии среды пожертвований „Я люблю помогать“ было сделано 8512 пожертвований на общую сумму 384 794 евро. Наибольшее количество пожертвований собрали призывы, связанные с детьми и здоровьем. Среди секторов в прошлом году больше всего пожертвований получили организации, занимающиеся детьми, в основном вопросами детского здоровья. В дополнение к общей сумме частных пожертвований Swedbank внёс почти 136 000 евро, что включает вклад банка по результатам сбора средств в ходе толок и прямые пожертвования банка организациям в благотворительной среде.

  • Swedbank, TalTech и Tehnopol учредили фонд Prototron для разработки и финансирования прототипов технологических идей. 27 ноября состоялся финал конкурса Prototron, на котором были выбраны лучшие идеи и выделен призовой фонд в размере 75 000 евро для финансирования их прототипов. Победителем стала компания Expand, разрабатывающая автоматизированную систему мониторинга мозга для использования в отделениях интенсивной терапии.

Полученные банком награды

В 2024 году Swedbank получил множество наград. Самые важные из них:

  • Самая ценная компания (присуждается совместно компанией Prudentia и биржей Nasdaq Tallinn).

  • Самый любимый бренд в Эстонии и Балтии (присуждает Baltic Brand Awards)

  • Самый конкурентоспособный финансовый посредник (присуждает Торгово-промышленная палата Эстонии)

  • Самая конкурентоспособная сервисная компания (присуждает Торгово-промышленная палата Эстонии)

  • Победитель рейтинга „100 самых успешных компаний“ (издательство Äripäev)

  • Самый привлекательный работодатель в Эстонии – 2-е место, 1-е место в Западной Эстонии (включая Пярну) (присуждает CV Keskus).

  • Лучший работодатель – 2-е место в категории „top-of-mind“, 2-е место в финансовом секторе, 10-е место в секторе услуг.

  • Привлекательный работодатель – 7-е место для людей, находящихся в поиске работы, 2-е место для студентов (Kantar Emor).

  • Привлекательный работодатель – 2-е место среди студентов, 2-е место среди студентов-экономистов, 5-е место среди студентов ИТ-специальностей, 3-е место среди студентов ПТУ, 3-е место среди опытных сотрудников (присуждает Instar).

  • Победитель в категории „Креатив и инновации“ на конкурсе рекрутингового маркетинга KICKOFF с проектом „Корзина преимуществ“, который представлял работодателей“ (организаторы Instar и CV-Online).

  • „Знак поддержки TalTech за долгосрочное и многостороннее сотрудничество“ – награда, (присуждается в соответствии со Статутом признания организаций, поддерживающих Таллиннский технический университет – TalTech).

  • „Партнёр в области национальной обороны“ (Riigikaitsjate toetaja) – бронзовая награда за выдающийся вклад в национальную оборону (присуждается Министерством обороны Эстонии).

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