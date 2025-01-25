Swedbank представил результаты за четвертый квартал 2024 года

Важные события из жизни банка за прошедший год
Сильный рост портфеля корпоративных кредитов Swedbank.
Самым результативным фондом II ступени в 2024 году стал Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-1999.
Корпоративные клиенты Swedbank теперь бесплатно проводят платежи в евро.
Swedbank стал главным спонсором Эстонского баскетбольного союза.
Более 500 000 евро было собрано в рамках благотворительной среды „Я люблю помогать“ фонда Heateo Sihtasutus и Swedbank.
Если сравнить 2024 год с 2023 годом
За год объём кредитования частных клиентов Swedbank AS увеличился на 3%, а корпоративных – на 9%. Вклады увеличились на 9%. Впервые общий объём корпоративных кредитов овернайт превысил два млрд евро. За год было выдано 1,06 млрд евро новых кредитов физическим лицам и 1,26 млрд евро корпоративным клиентам.
Доходы снизились на 45 млн евро из-за снижения процентных доходов.
Чистый процентный доход уменьшился на 44 млн евро из-за повышения процентных ставок по вкладам и снижения маржи по кредитам.
Доходы от плат за услуги снизились на 0,6 млн евро по сравнению с прошлым годом из-за снижения цен на повседневные банковские услуги.
Прочие доходы уменьшились на 0,3 млн евро из-за снижения доходов от страхования.
Расходы увеличились на 26 млн евро. Основными причинами роста стали увеличение расходов на персонал, консультации, администрирование, маркетинг и услуги, переданные на аутсорсинг из группы Swedbank. Увеличились также расходы и инвестиции, связанные с цифровыми решениями.
Ожидаемый кредитный убыток и расходы на создание резервов под ожидаемые убытки в 2024 году составил -0,6 млн евро.
Чистая прибыль Swedbank AS в 2024 году составила 358 млн евро, что на 28 млн евро меньше по сравнению с 2023 годом.
В 2024 году Swedbank вместе со своими дочерними предприятиями и предприятиями группы, действующими в Эстонии, заплатил 63,3 млн евро налогов на рабочую силу, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в Эстонии.
В 2024 году Swedbank AS вместе с действующими в Эстонии дочерними предприятиями и предприятиями группы, заплатил подоходный налог с предприятий в размере 145 млн евро.
„В четвёртом квартале наш кредитный портфель продолжал расти. Портфель коммерческих кредитов вырос почти на 9% в 2024 году. Мы продолжаем занимать самую большую долю рынка кредитных продуктов в Эстонии. Конец года также принёс очень хорошие результаты в области лизинговых продаж. В четвёртом квартале оживился и рынок жилья, поскольку снижение процентных ставок и рост зарплат повысили доступность жилья. Этому, в свою очередь, способствовали кредиты Swedbank с нулевой маржей“, – рассказал глава Swedbank AS Олави Лепп.
Развитие предприятия
В четвёртом квартале 2024 года Swedbank продолжил предлагать направленные на энергосбережение кредиты с нулевой маржей в первый год. С помощью этих продуктов, которые ранее уже доказали свою популярность, Swedbank хочет способствовать ускоренному переходу к более экологически чистым решениям.
В октябре Swedbank представил обновлённые решения по активации банковских карточек для своих клиентов. Теперь клиенты могут активировать обновлённые карточки в банкоматах, при совершении покупок в магазинах и при снятии наличных в торговых точках.
В октябре Swedbank организовал ещё одну успешную кампанию по сбору монет. За 11 дней в отделения банка было принесено монет на общую сумму 564 887 евро, а самая большая сумма за монеты, принесённые одним клиентом, составила более 10 000 евро.
Чтобы сделать инвестирование ещё более удобным и доступным, в октябре Swedbank добавил возможность покупать и продавать паи фондов Swedbank Robur в мобильном приложении. В 2024 году в фонды Robur было инвестировано в два раза больше средств, чем годом ранее.
В октябре и ноябре наблюдался всплеск желания людей увеличить с 2025 года свои взносы в рамках II пенсионной ступени. Также сохранялся интерес к вступлению в III ступень. В ноябре и декабре многие воспользовались возможностью сделать дополнительные взносы, чтобы воспользоваться льготой по подоходному налогу. В декабре были сделаны самые высокие взносы в фонды Swedbank III ступени.
Положительная динамика фондовых рынков способствовала увеличению пенсионных активов будущих пенсионеров. Наилучшие показатели в 2024 году (26,4%) вновь продемонстрировал пенсионный фонд II ступени Swedbank. На этот раз – фонд для людей, родившихся в 1990 - 1999 годах.
С ноября Swedbank снизил цены на свои повседневные банковские услуги на 33%. Частным клиентам Swedbank начал предлагать Базовый пакет, который включает дебетовую карточку за 1 евро в месяц и неограниченные внутрибанковские, внутригосударственные платежи и европлатежи как в приложении, так и в интернет-банке. Для бизнес-клиентов Swedbank в ноябре также появились хорошие новости – европлатежи теперь бесплатны.
С ноября корпоративные клиенты Swedbank смогут использовать опцию „Запрос денег“, что будет способствовать удобству ведения бизнеса. Опция „Запрос денег“ особенно удобна для небольших предприятий сферы услуг и сезонных торговцев.
В декабре Swedbank подписал договор с Euronet Services Estonia OÜ, согласно которому Euronet возьмёт на себя управление банкоматами Swedbank в Эстонии. Swedbank подписал такое же соглашение с Euronet в Латвии и Литве. Согласно первоначальному плану, передача управления начнётся осенью 2025 года без каких-либо изменений для клиентов.
Среди наиболее значительных финансовых инвестиций – партнёрство с компанией DefSecIntel Solutions, которая занимается разработкой интеллектуальных систем мониторинга и ситуационной осведомлённости. Другими важными сделками, оказавшими влияние на экономику Эстонии, стали финансирование строительства производственного здания для эстонской обувной фабрики Samelin и завершение строительства терминала Kevili Mäo для кооператива фермеров. Одной из крупнейших сделок с коммерческой недвижимостью за последние годы стала продажа центра Kristiine между Citycon OYJ и EfTEN Capital.
В 2024 году Swedbank выплатил более 4,5 млн евро по страхованию жизни, что стало самой большой суммой выплат за всю историю страховой компании банка.
Все банкоматы Swedbank оснащены обновлённым голосовым интерфейсом, который активируется после того, как клиент вставляет наушники. Речевой интерфейс сообщает клиенту о том, что он пользуется банкоматом Swedbank, и направляет его действия. Таким образом, слабовидящим и слепым людям стало проще пользоваться банкоматами.
Вклад предприятия в общество
В ноябре Эстонский баскетбольный союз и Swedbank подписали крупнейший в истории эстонского баскетбола спонсорский договор, сделав Swedbank главным спонсором Эстонского баскетбольного союза.
В 2024 году в рамках старейшей и крупнейшей в Эстонии среды пожертвований „Я люблю помогать“ было сделано 8512 пожертвований на общую сумму 384 794 евро. Наибольшее количество пожертвований собрали призывы, связанные с детьми и здоровьем. Среди секторов в прошлом году больше всего пожертвований получили организации, занимающиеся детьми, в основном вопросами детского здоровья. В дополнение к общей сумме частных пожертвований Swedbank внёс почти 136 000 евро, что включает вклад банка по результатам сбора средств в ходе толок и прямые пожертвования банка организациям в благотворительной среде.
Swedbank, TalTech и Tehnopol учредили фонд Prototron для разработки и финансирования прототипов технологических идей. 27 ноября состоялся финал конкурса Prototron, на котором были выбраны лучшие идеи и выделен призовой фонд в размере 75 000 евро для финансирования их прототипов. Победителем стала компания Expand, разрабатывающая автоматизированную систему мониторинга мозга для использования в отделениях интенсивной терапии.
Полученные банком награды
В 2024 году Swedbank получил множество наград. Самые важные из них:
Самая ценная компания (присуждается совместно компанией Prudentia и биржей Nasdaq Tallinn).
Самый любимый бренд в Эстонии и Балтии (присуждает Baltic Brand Awards)
Самый конкурентоспособный финансовый посредник (присуждает Торгово-промышленная палата Эстонии)
Самая конкурентоспособная сервисная компания (присуждает Торгово-промышленная палата Эстонии)
Победитель рейтинга „100 самых успешных компаний“ (издательство Äripäev)
Самый привлекательный работодатель в Эстонии – 2-е место, 1-е место в Западной Эстонии (включая Пярну) (присуждает CV Keskus).
Лучший работодатель – 2-е место в категории „top-of-mind“, 2-е место в финансовом секторе, 10-е место в секторе услуг.
Привлекательный работодатель – 7-е место для людей, находящихся в поиске работы, 2-е место для студентов (Kantar Emor).
Привлекательный работодатель – 2-е место среди студентов, 2-е место среди студентов-экономистов, 5-е место среди студентов ИТ-специальностей, 3-е место среди студентов ПТУ, 3-е место среди опытных сотрудников (присуждает Instar).
Победитель в категории „Креатив и инновации“ на конкурсе рекрутингового маркетинга KICKOFF с проектом „Корзина преимуществ“, который представлял работодателей“ (организаторы Instar и CV-Online).
„Знак поддержки TalTech за долгосрочное и многостороннее сотрудничество“ – награда, (присуждается в соответствии со Статутом признания организаций, поддерживающих Таллиннский технический университет – TalTech).
„Партнёр в области национальной обороны“ (Riigikaitsjate toetaja) – бронзовая награда за выдающийся вклад в национальную оборону (присуждается Министерством обороны Эстонии).