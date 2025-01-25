Swedbank представил результаты за четвертый квартал 2024 года

В четвёртом квартале 2024 года Swedbank продолжил предлагать направленные на энергосбережение кредиты с нулевой маржей в первый год. С помощью этих продуктов, которые ранее уже доказали свою популярность, Swedbank хочет способствовать ускоренному переходу к более экологически чистым решениям.

В октябре Swedbank представил обновлённые решения по активации банковских карточек для своих клиентов. Теперь клиенты могут активировать обновлённые карточки в банкоматах, при совершении покупок в магазинах и при снятии наличных в торговых точках.

В октябре Swedbank организовал ещё одну успешную кампанию по сбору монет. За 11 дней в отделения банка было принесено монет на общую сумму 564 887 евро, а самая большая сумма за монеты, принесённые одним клиентом, составила более 10 000 евро.

Чтобы сделать инвестирование ещё более удобным и доступным, в октябре Swedbank добавил возможность покупать и продавать паи фондов Swedbank Robur в мобильном приложении. В 2024 году в фонды Robur было инвестировано в два раза больше средств, чем годом ранее.

В октябре и ноябре наблюдался всплеск желания людей увеличить с 2025 года свои взносы в рамках II пенсионной ступени. Также сохранялся интерес к вступлению в III ступень. В ноябре и декабре многие воспользовались возможностью сделать дополнительные взносы, чтобы воспользоваться льготой по подоходному налогу. В декабре были сделаны самые высокие взносы в фонды Swedbank III ступени.

Положительная динамика фондовых рынков способствовала увеличению пенсионных активов будущих пенсионеров. Наилучшие показатели в 2024 году (26,4%) вновь продемонстрировал пенсионный фонд II ступени Swedbank. На этот раз – фонд для людей, родившихся в 1990 - 1999 годах.

С ноября Swedbank снизил цены на свои повседневные банковские услуги на 33%. Частным клиентам Swedbank начал предлагать Базовый пакет, который включает дебетовую карточку за 1 евро в месяц и неограниченные внутрибанковские, внутригосударственные платежи и европлатежи как в приложении, так и в интернет-банке. Для бизнес-клиентов Swedbank в ноябре также появились хорошие новости – европлатежи теперь бесплатны.

С ноября корпоративные клиенты Swedbank смогут использовать опцию „Запрос денег“, что будет способствовать удобству ведения бизнеса. Опция „Запрос денег“ особенно удобна для небольших предприятий сферы услуг и сезонных торговцев.

В декабре Swedbank подписал договор с Euronet Services Estonia OÜ, согласно которому Euronet возьмёт на себя управление банкоматами Swedbank в Эстонии. Swedbank подписал такое же соглашение с Euronet в Латвии и Литве. Согласно первоначальному плану, передача управления начнётся осенью 2025 года без каких-либо изменений для клиентов.

Среди наиболее значительных финансовых инвестиций – партнёрство с компанией DefSecIntel Solutions, которая занимается разработкой интеллектуальных систем мониторинга и ситуационной осведомлённости. Другими важными сделками, оказавшими влияние на экономику Эстонии, стали финансирование строительства производственного здания для эстонской обувной фабрики Samelin и завершение строительства терминала Kevili Mäo для кооператива фермеров. Одной из крупнейших сделок с коммерческой недвижимостью за последние годы стала продажа центра Kristiine между Citycon OYJ и EfTEN Capital.

В 2024 году Swedbank выплатил более 4,5 млн евро по страхованию жизни, что стало самой большой суммой выплат за всю историю страховой компании банка.