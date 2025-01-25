Эксперт по безопасности жилья: даже домик в лесу могут ограбить, видеозапись не спасет

По словам эксперта по безопасности G4S Тармо Пярьяла, в основном воров можно разделить на две категории: профессионалы и случайные воришки. Первые тщательно планируют преступление и действуют наверняка. Как правило, они имеют представление, чем можно поживиться в доме, они отдают предпочтение небольшим и ценным вещам, которые легко унести, например, наличным деньгам и украшениям.

Цель случайных воров – украсть что-то максимально доступное, они не планируют преступление намного заранее. Это могут быть, например, новые знакомые, которых человек пригласил в гости. И если хозяин дома заснет, проснувшись, он может обнаружить, что новые „друзья“ унесли с собой что-то ценное.

Для профессионального вора не существует преград

Домик в лесу, вдали от соседей и городского шума, на первый взгляд может показаться абсолютно безопасным местом для жизни. Однако для профессионального вора такой дом может стать большим соблазном. Пярьяла поясняет: „Вор найдет даже самый уединенный летний дом, к которому ведет лишь узкая ухабистая лесная дорога. Ведь находят же тяжелую технику, находящуюся в густом лесу“.

Кроме того, в летнем или частном доме, расположенном в уединенном месте, у вора будет значительно больше времени. „В городе, где возможны случайные свидетели, действовать значительно сложнее“, – отмечает эксперт по безопасности.

Видеозапись не вернет вещи

Эксперт по безопасности считает, что самостоятельная установка видеокамеры в доме может оказаться бесполезной. Если камера не подключена к охранной системе, то после визита воров останется лишь посмотреть запись и увидеть, как украли имущество.

Если дом находится в труднодоступном месте, вполне закономерен вопрос: как охранный экипаж сможет быстро добраться туда? „У нас имеются координаты каждого объекта и подробное описание, как патрулю добраться туда“, – объясняет Пярьяла.