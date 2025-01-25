Эксперт по безопасности жилья: даже домик в лесу могут ограбить, видеозапись не спасет(1)
Домик в лесу, вдали от городского шума и соседей, на первый взгляд может показаться совершенно безопасным местом для жизни. Однако это вовсе не гарантирует, что злоумышленники не найдут дорогу к такому дому. Более того, для некоторых воров именно такие удаленные строения и являются главной целью. О чем стлит задуматься владельцам отдаленного жилья, рассказывает эксперт охранной компании G4S.
По словам эксперта по безопасности G4S Тармо Пярьяла, в основном воров можно разделить на две категории: профессионалы и случайные воришки. Первые тщательно планируют преступление и действуют наверняка. Как правило, они имеют представление, чем можно поживиться в доме, они отдают предпочтение небольшим и ценным вещам, которые легко унести, например, наличным деньгам и украшениям.
Цель случайных воров – украсть что-то максимально доступное, они не планируют преступление намного заранее. Это могут быть, например, новые знакомые, которых человек пригласил в гости. И если хозяин дома заснет, проснувшись, он может обнаружить, что новые „друзья“ унесли с собой что-то ценное.
Для профессионального вора не существует преград
Домик в лесу, вдали от соседей и городского шума, на первый взгляд может показаться абсолютно безопасным местом для жизни. Однако для профессионального вора такой дом может стать большим соблазном. Пярьяла поясняет: „Вор найдет даже самый уединенный летний дом, к которому ведет лишь узкая ухабистая лесная дорога. Ведь находят же тяжелую технику, находящуюся в густом лесу“.
Кроме того, в летнем или частном доме, расположенном в уединенном месте, у вора будет значительно больше времени. „В городе, где возможны случайные свидетели, действовать значительно сложнее“, – отмечает эксперт по безопасности.
Видеозапись не вернет вещи
Эксперт по безопасности считает, что самостоятельная установка видеокамеры в доме может оказаться бесполезной. Если камера не подключена к охранной системе, то после визита воров останется лишь посмотреть запись и увидеть, как украли имущество.
Если дом находится в труднодоступном месте, вполне закономерен вопрос: как охранный экипаж сможет быстро добраться туда? „У нас имеются координаты каждого объекта и подробное описание, как патрулю добраться туда“, – объясняет Пярьяла.
„На услугу охраны дома распространяется гарантия безопасности, если патрули G4S не будут достаточно быстры, чтобы обеспечить неприкосновенность дома, причиненный ущерб будет возмещаться без самоответственности, исключений и чрезмерной траты времени“, – комментирует эксперт.
Все убытки возмещаются в размере повторного приобретения равноценного имущества или восстановления имущества. Верхний предел выплачиваемой компенсации составляет 15 000 евро, чего в большинстве случаев более чем достаточно. „Мы компенсируем даже самые мелкие расходы, которые могут возникнуть в результате кражи со взломом“, – добавляет Пярьяла.
Охрана дома нужна не только для защиты имущества
Часто, говоря о кражах, люди думают только о потенциальном материальном ущербе, покрыть который может и страхование жилья. Однако есть и другой аспект, который не компенсирует никакая сумма – это эмоциональная травма.
Эксперт по безопасности подчеркивает, что никто не может заранее представить боль и страх, которые возникают, если кто-то действительно наведался к вам домой. „На восстановление чувства безопасности могут уйти годы“, – отмечает он.