Чаще всего жертвами мошенников становятся русскоязычные женщины в возрасте

В Эстонии в 2023 году после десятилетнего периода снижения вновь увеличилось число зарегистрированных преступлений: рост составил около 4%. В то же время по сравнению с соседними странами меньшее число людей в Эстонии считают преступность самой большой проблемой государства, пишет портал RusERR.

Как отметила министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста, в целом ситуация с преступностью в Эстонии хорошая, однако беспокойство вызывает рост краж и мошенничеств. „В общем ситуация в Эстонии хорошая, даже лучше, чем в других странах. Но уже два года у нас больше воровства и мошенничеств. Мы видим, что уже два года жертв становится больше“, – сказала Пакоста.

Наибольший рост был зафиксирован в области компьютерных мошенничеств, число которых по сравнению с 2022 годом увеличилось почти вдвое: в прошлом году было совершено более 2000 подобных преступлений. Проблема усугубляется еще и тем, что мошенники придумывают все новые способы обмана. При этом, по словам министра, как правило, жертвами мошенников становятся русскоязычные женщины в возрасте: „В прошлом году было более 2000 компьютерных мошенничеств. Там мы видим, что мошеннический звонок, как правило, получает русскоязычная женщина. У таких женщин в большинстве своем мошенники и крадут деньги“.

Растет и количество краж, причем в первую очередь речь идет о кражах магазинных. Как отметила Пакоста, здесь видно, что многие кражи люди совершают от бедности: „Более 60% – магазинные кражи. Из них почти 70% – систематическое воровство. В то же время мы видим, что становится больше тех, кто ворует только для того, чтобы поесть. Таких людей у нас становится больше“.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить