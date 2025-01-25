Таллинн и Хельсинки продолжат сотрудничать в сфере образования. Социальное равенство и переход на эстонский язык обучения – основные темы

„Таллинн и Хельсинки исторически были сильными и надежными партнерами в сфере образования. Сейчас это сотрудничество особенно важно, так как оба города сталкиваются с похожими вызовами: борьба с социально-экономическим неравенством и обучение детей, для которых государственный язык не является родным“, – рассказал об итогах общения Яшин.

По словам Яшина, на встрече также обсудили, что одним из способов укрепления сотрудничества может стать проведение образовательной конференции в Таллинне в 2026 году. „Мы договорились начать консультации по целям и концепции этой конференции, – добавил вице-мэр. – Успехи Эстонии и Финляндии в сфере образования вызывают интерес во всем мире. Таллинн, в сотрудничестве с нашим северным соседом, может сыграть важную роль в том, чтобы представить достижения нашего образования на мировом уровне“.

Вице-мэр Хельсинки по вопросам образования Йоханна Лайсаари подчеркнула: „Визит в Таллинн подтвердил, что Хельсинки и Таллинн разделяют общую идею о равных и качественных возможностях обучения для каждого ребенка. Равенство для меня – фундаментальная ценность, и это касается не только моей работы в качестве юриста по правам детей, но и позиции города Хельсинки. Нам чрезвычайно важно поддерживать и развивать конструктивный диалог между нашими городами“.

После официальных обсуждений делегация посетила Паэскую гимназию и детский сад „Юлемисте“. В Паэской гимназии гостей познакомили с переходом на эстонский язык обучения и поделились опытом интеграции, а также особенностями района. В детском саду „Юлемисте“ были представлены лучшие практики поддержки детей с особыми образовательными потребностями.

Сотрудничество между Хельсинки и Таллинном является долгосрочным и стратегически важным. Города подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого проводятся регулярные встречи и обмен опытом в различных сферах.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить