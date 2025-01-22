Отчет: в образовании по интересам участвуют преимущественно дети из семей с хорошим достатком и более высоким уровнем образования у родителей
Образование по интересам в Эстонии доступно в большей степени детям образованных и состоятельных родителей, в основном в уездах Харью, Тарту и Пярну. При этом серьезным испытанием является обеспечение доступа к образованию по интересам для детей с особыми образовательными потребностями и детей, находящихся в более сложных социально-экономических условиях, отмечается в кратком отчете Центра мониторинга развития „Доступность образования по интересам в Эстонии“.
Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико сказала, что образование по интересам, т. е. участие в работе школ по интересам в Эстонии характеризуют социально-экономический и региональный раскол. „Образование по интересам в большей степени доступно детям более богатых и образованных людей, и скорее детям из городов: среди посещающих школы по интересам каждый второй ребенок является горожанином, а каждый третий – жителем деревни“, – сказала Киндсико. Например, в 2023/24 учебном году в Эстонии работали 840 школ по интересам, из них 659, или 87%, расположены в уездах Харью, Тарту или Пярну.
Киндсико выразила надежду, что в других регионах Эстонии вместо образования по интересам распространена деятельность по интересам – например, работающие при школах различные кружки, которые являются более широкой и разнообразной деятельностью по интересам и проходят в более свободной форме. „К сожалению, подробные данные о масштабах деятельности по интересам и об активности участников отсутствуют“, – признала она.
Ссылаясь на научные исследования, в своем кратком отчете Центр мониторинга развития отмечает, что образование по интересам обладает большим превентивным потенциалом, то есть возможностью сократить затраты социальной, медицинской и судебной систем в будущем. В частности, выяснилось, что каждый евро, инвестированный в спортивную деятельность молодежи из так называемой „группы риска“, позволит в будущем сэкономить расходы общества в среднем на 44 евро.
Положительное влияние образования по интересам в основном связано с уменьшением случаев отклоняющегося от норм поведения и с обучением молодых людей необходимым навыкам для умения справляться со своей жизнью. В то же время, например, работа с детьми с особыми потребностями требует больше времени и навыков, а среди учителей и тренеров школ по интересам Эстонии ощущается острая нехватка умений в области развития социальных навыков и поддержки психического здоровья.
Образование по интересам может также помочь сократить частоту выбытия детей из учебного процесса. Например, в Харьюмаа учебу прерывают лишь 0,3% из тех, кто посещает школу по интересам, в то время как среди тех, кто ее не посещает, показатель составляет 2,3%. Кроме того, статистика Эстонии показывает, что если доход матери ребенка является низким, т. е. менее 836 евро в месяц, и дети посещают школу по интересам, вероятность того, что дети бросят школу, в три раза ниже, чем в случае детей у матерей с низким доходом, которые не посещают школу по интересам (1% против 3%).
„Влияние на продолжение учебы в школе проистекает из того, что участие в школах и кружках по интересам помогает молодым людям в развитии навыков саморегуляции, предоставляет возможность ощутить успех, а также создает положительную социальную среду, что особенно ценно для молодых людей, которым может не хватать опыта достижения успеха в общеобразовательной школе“, – объяснила Киндсико.
В рамках краткого отчета „Доступность образования по интересам в Эстонии“ Центр мониторинга развития провел анализ образования по интересам, которое предоставляется на основе разрешения на деятельность в школах по интересам, зарегистрированным в Инфосистеме образования Эстонии (EHIS). Краткий отчет является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития „Будущее доступности общественных услуг во временном пространстве“. Цель исследовательского направления – проанализировать уровень доступности общественных услуг сейчас и в будущем, а также то, какими могли бы стать наиболее подходящие модели будущего для оказания услуг.