Отчет: в образовании по интересам участвуют преимущественно дети из семей с хорошим достатком и более высоким уровнем образования у родителей

Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико сказала, что образование по интересам, т. е. участие в работе школ по интересам в Эстонии характеризуют социально-экономический и региональный раскол. „Образование по интересам в большей степени доступно детям более богатых и образованных людей, и скорее детям из городов: среди посещающих школы по интересам каждый второй ребенок является горожанином, а каждый третий – жителем деревни“, – сказала Киндсико. Например, в 2023/24 учебном году в Эстонии работали 840 школ по интересам, из них 659, или 87%, расположены в уездах Харью, Тарту или Пярну.

Киндсико выразила надежду, что в других регионах Эстонии вместо образования по интересам распространена деятельность по интересам – например, работающие при школах различные кружки, которые являются более широкой и разнообразной деятельностью по интересам и проходят в более свободной форме. „К сожалению, подробные данные о масштабах деятельности по интересам и об активности участников отсутствуют“, – признала она.

Ссылаясь на научные исследования, в своем кратком отчете Центр мониторинга развития отмечает, что образование по интересам обладает большим превентивным потенциалом, то есть возможностью сократить затраты социальной, медицинской и судебной систем в будущем. В частности, выяснилось, что каждый евро, инвестированный в спортивную деятельность молодежи из так называемой „группы риска“, позволит в будущем сэкономить расходы общества в среднем на 44 евро.

Положительное влияние образования по интересам в основном связано с уменьшением случаев отклоняющегося от норм поведения и с обучением молодых людей необходимым навыкам для умения справляться со своей жизнью. В то же время, например, работа с детьми с особыми потребностями требует больше времени и навыков, а среди учителей и тренеров школ по интересам Эстонии ощущается острая нехватка умений в области развития социальных навыков и поддержки психического здоровья.