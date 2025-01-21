В таллиннских школах перехода идет набор в классы для детей, владеющих эстонским на уровне родного

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что основная задача перехода на обучение на эстонском языке заключается в создании к 2030 году единой эстонскоязычной школы. В ней дети с разными родными языками смогут учиться вместе, владея эстонским языком на одинаково высоком уровне. Реализация этой задачи требует масштабной работы в Таллинне, и первые шаги уже сделаны. „Открывая эти классы, мы хотим предлставить детям с родным эстонским языком возможность получить максимально качественное образование в школах, расположенных рядом с домом. Новые классы рассчитаны не только на детей с родным эстонским языком, но и на ребят из двуязычных семей, а также на детей с другим родным языком, которые владеют эстонским на высоком уровне“, – сказал Яшин. Он добавил: „Таллинн ставит перед собой задачу обеспечить всем детям равные возможности в образовании, независимо от их родного языка. Пять так называемых школ перехода уже со следующего учебного года предложат качественное обучение на эстонском языке на уровне родного. Эти школы активно работают над тем, чтобы их учебная среда полностью соответствовала потребностям детей, которые владеют эстонским языком на уровне родного“.