В таллиннских школах перехода идет набор в классы для детей, владеющих эстонским на уровне родного(2)
С осени 2025 года пять школ Таллинна, переходящих на обучение на эстонском языке, впервые откроют классы для детей с высоким уровнем владения эстонским языком, соответствующим уровню родного. Набор в эти классы осуществляется на общегородской основе, что означает, что дети не зачисляются туда автоматически по месту жительства. Решение о зачислении ребенка в такой класс остается за родителями.
Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что основная задача перехода на обучение на эстонском языке заключается в создании к 2030 году единой эстонскоязычной школы. В ней дети с разными родными языками смогут учиться вместе, владея эстонским языком на одинаково высоком уровне. Реализация этой задачи требует масштабной работы в Таллинне, и первые шаги уже сделаны. „Открывая эти классы, мы хотим предлставить детям с родным эстонским языком возможность получить максимально качественное образование в школах, расположенных рядом с домом. Новые классы рассчитаны не только на детей с родным эстонским языком, но и на ребят из двуязычных семей, а также на детей с другим родным языком, которые владеют эстонским на высоком уровне“, – сказал Яшин. Он добавил: „Таллинн ставит перед собой задачу обеспечить всем детям равные возможности в образовании, независимо от их родного языка. Пять так называемых школ перехода уже со следующего учебного года предложат качественное обучение на эстонском языке на уровне родного. Эти школы активно работают над тем, чтобы их учебная среда полностью соответствовала потребностям детей, которые владеют эстонским языком на уровне родного“.
Первые классы с общегородским приемом открываются в следующих школах: в гимназии Тяхесаю (до 1 сентября 2025 года – Ласнамяэская Русская гимназия), гимназии Ляэнемере, Мустамяэской гуманитарной гимназия, Тынисмяэской реальной школе и в Таллиннской основной школе Махтра.
Каждая из этих школ обладает своими уникальными преимуществами. Например, Тынисмяэская реальная школа уже более двух веков обеспечивает качественное образование, выделяясь углубленным изучением естественных наук и современной учебной средой. Мустамяэская гуманитарная гимназия способствует развитию учеников через программы языкового погружения и широкий выбор иностранных языков, включая английский, немецкий и французский. Таллиннская гимназия Ляэнемере известна качественным образованием и программой раннего языкового погружения, которая способствует межкультурному общению, за что школа в 2019 году была удостоена государственной награды. Гимназия Тяхесаю поддерживает учеников в многоязычной среде, предлагая индивидуальный подход и возможность изучать иностранные языки, такие как английский, немецкий, французский, финский и японский. В Таллиннской основной школе Махтра открывается первый класс с обучением по методу Монтессори.
Родители могут ознакомиться с условиями и сроками приема на сайтах соответствующих учебных заведений и подать заявку на зачисление. В настоящее время регистрация открыта в гуманитарной гимназии Мустамяэ, Тынисмяэской реальной школе и гимназии Ляэнемере. Гимназия Тяхесаю начнет прием заявлений в феврале, а регистрация в класс Монтессори в школе Махтра уже завершена. После завершения регистрации будут проведены тесты, направленные на определение уровня владения эстонским языком.
Общегородской прием предоставляет возможность подать заявку в первые классы этих школ даже семьям, проживающим в других районах. Это дает родителям свободу выбора эстонскоязычной учебной среды, независимо от их места жительства.