Мэр Таллинна Евгений Осиновский на встрече мэров столиц ЕС: необходимо активно вовлекать столицы в программы развития готовности к кризисным ситуациям

Мэр Евгений Осиновский подчеркнул, что политика и финансовые механизмы Европейского союза должны отражать ключевую роль столиц в решении общих вызовов и достижении общеевропейских целей. „Климатический кризис, инновации, готовность к чрезвычайным ситуациям или обеспечение равных возможностей – без существенного вклада столиц достижение целей Европейского союза невозможно, – отметил Осиновский. – При этом в каждой столице уже существуют десятки крупных проектов, которые могли бы быть реализованы немедленно, если бы было обеспечено необходимое финансирование. Именно поэтому крайне важно создать в фондах ЕС отдельный финансовый инструмент, предназначенный специально для столичных регионов“.

Кроме того, необходимо активно вовлекать столицы в программы Европейского союза по развитию готовности к кризисным ситуациям. „Такие города, как Таллинн, Варшава, Вильнюс и многие другие, уже активно создают сети убежищ, формируют запасы для эвакуации и разрабатывают кризисные планы. Было бы разумно централизованно поддерживать эту работу, предоставляя лучшие практики, техническую помощь и целевое финансирование со стороны Евросоюза“, – сказал Осиновский.

В принятой на встрече Варшавской декларации подчеркивается, что политика сплоченности ЕС должна сохранять финансирование как минимум на уровне периода 2021–2027 годов. В ходе обсуждений была выделена ключевая роль столиц в достижении климатических целей, внедрении инноваций и устойчивых энергетических решений, обеспечении доступного жилья, повышении готовности к чрезвычайным ситуациям и оказании помощи жителям в кризисных ситуациях.

Мэры выразили свою приверженность созданию безопасного, устойчивого и готового к вызовам Европейского союза, где столицы обладают прямым доступом к ресурсам и возможностью активно участвовать в формировании будущего. Они также обратились к Европейской комиссии с призывом выделить столицам и крупным городским агломерациям не менее 10% средств из структурных фондов ЕС.

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