Новый фильм Чулпан Хаматовой про русских эмигрантов в Швеции: как стресс от переезда может сказаться на детях?

Этот фильм, скорее, чем Серебренниковскую балладу о Лимонове, можно назвать первой ласточкой подлинно эмигрантского кинематографа. Ну а что, в первую волну русской эмиграции развилась эмигрантская литература, а кино продолжает оставаться важнейшим их искусств, так что всё логично – теперь мы будем иметь ещё и эмигрантское кино. Фильм не имеет чётко выраженной страны выхода, действие происходит, да, в Швеции, но это довольно формальная привязка, герои – русские, бежавшие из страны понятно от чего. Режиссёр, правда, грек, но это преодолимая трудность.

„Апатию“ спродюсировала Чулпан Хаматова, которая и сыграла в ней главную женскую роль. Создала для себя рабочее место и заполнила его. Что как будто показывает циничному обывателю, что, с материальной точки зрения, всё у Чулпан Хаматовой неплохо.

Фильм – о том, что, оказывается, существует такой психологический синдром у детей – при попадании в новую стрессовую обстановку, они закукливаются, как будто самоустраняются из мира, в „Апатии“ это называют „засыпают“, но, по сути, впадают в некую лишенную реакции кому на дни, недели, месяцы, годы. Во время этой комы с детьми может происходить что угодно – в застоявшейся крови образовываются тромбы, которые потом становятся причинами сверхранних инфарктов, инсультов и прочих удовольствий, не совместимых с жизнью.

Окей, ещё один психологический синдром, про который мы не знали. В мире есть десятки тысяч психологических синдромов, про которые мы не слышали, вот нам ещё один. Другое дело, что, по данным шведских статистиков (отсюда Швеция) он чаще всего возникает в семьях беженцев.

Метафора понятна предельно. Жизнь беженца тяжела и полна неожиданностей. Не все выдерживают. А они ведь тоже люди – и так далее. Мы все в курсе, никто не против.