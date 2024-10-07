Кинокритик: это один из лучших фильмов о кино, которые я видел

Уже, выходит, почти лет тридцать назад умер актер, который для нескольких поколений любителей кино в нашей части света олицетворял европейское кино. Ну или был одним из таких олицетворений. В силу того, что в Советском Союзе показывали не так много европейских фильмов, таких всенародных кумиров было, кажется, более-менее трое. Девушки могли влюбляться либо в Бельмондо, либо в Алена Делона, либо вот в Марчелло Мастроянни. Плюс к тому, Мастроянни еще был одним из любимых актеров у Федерико Феллини, поэтому, сам, быть может, не желая того, стал персонажем довольно культовым и для так называемых продвинутых киноманов.

Еще у него был роман с одной из самых красивых женщин своего времени, Катрин Денев. Они никогда не состояли в официальном браке, но зато у них родилась дочь, Кьяра. Она – в силу обстоятельств самого разного порядка, и генетических не в последнюю очередь – стала актрисой и, в свою очередь, музой французского режиссера Кристофа Оноре. Все, как там пел Мирон, переплетено, вы же понимаете.

В этом году, посреди всей этой смертной любви, которая нас все плотнее окружает, Марчелло Мастроянни незаметно исполнилось сто лет. Я не знаю, как рассказывать людям, которые, например, не видели „Сладкую жизнь“, что такое Марчелло Мастроянни с точки зрения истории кинематографа. Я не говорю про „Восемь с половиной“, не говорю именно потому, что мне кажется, что в историю он вошел, именно купаясь в фонтане с Анитой Экберг. Фильм „Мой Марчелло“ - скорее всего, предназначен для людей, которые хоть как-то это помнят.