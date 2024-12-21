„Не хоррор, но страшно“. Новый фильм „Дьявольская баня“ рассказывает о депрессии в средние века

На примере этого фильма можно задуматься сразу о двух несовместимых вещах. Точнее, не столько они несовместимы, сколько существуют эти две мысли на очень разных полюсах пространства. Во-первых, можно подумать о странностях нашего кинопроката. Почему-то фильм, который более-менее прошёл во многих странах чуть ли не летом ещё, вышел у нас вот только недавно, прошёл очень ограниченным, так сказать, тиражом и почти не вызвал никакого ажиотажа. Хотя, когда он только засветился на своём первом фестивале, некоторые критики писали, что это чуть ли не новое слово в жанре „этно-хоррора“.

Во-вторых, конечно же, никакой это не этно-хоррор. Люди, которые об этом писали, сознательно искажали факты. Или бессознательно, ведь может быть, что человек, пишущий про фильм, просто не понимает, что такое этно-хоррор как жанр. Это фильм про клиническую депрессию. И в этом смысле та вторая мысль, которая неизбежно поселяется в голове спустя уже основательное время после его просмотра (а я видел его, кажется, тем самым летом, когда про него много говорили), это мысль о причудливом развитии истории болезней.

Ведь далеко не все болезни, известные нам, существовали всегда. Болезням, как и прочим явлениям человеческой цивилизации, свойственно появляться, расцветать и исчезать точно так же, как каким-нибудь жанрам искусства, стилям архитектуры, модным тенденциям в одежде. Например, чумы сейчас почти уже нет, а вот многие психологические проблемы, наоборот, появились в последнее время. Или нет, не появились, а были диагностированы. Раньше всё это подпадало под зонтичное определение одержимости. Это сейчас медицина умеет различать разные её изводы.

И один из них – та самая клиническая депрессия, о которой и рассказывает нам „Дьявольская баня“. Когда человек, в силу уж каких бы там ни было причин, не хочет. Не хочет что-либо делать. Не хочет выходить из дома. Не хочет вести праведную жизнь. Вообще никакой жизни вести не хочет.