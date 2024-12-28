О красоте этого мира, синеве Тирренского моря и сладости итальянского воздуха: чем вас захватит новый фильм „Партенопа“?

Во-первых, хочу сказать, что, как бы это ни было невозможно, казалось бы, ещё месяц назад, но я, окончательно запутавшись в придаточных конструкциях, вынужден констатировать: Челесте далла Порта – актриса ещё более красивая, чем Маргарет Куолли. Такого не может быть, но это правда. Если какой-нибудь режиссёр захочет вызвать у меня лично синдром Стендаля в его терминальной стадии, ему нужно просто взять и снять их обеих в одном и том же фильме. Боюсь, что такой эстетической дозы мой изношенный временем организм не выдержит.

Во-вторых, о чём бы ни снимал Соррентино, он, в конечном итоге, снимает про Неаполь, местами про футбол и если не напрямую про Марадону, то с отсылками к нему так это точно. „Партенопа“ - не исключение.

В-третьих, название „Великая красота“ относится не к одному конкретному фильму Соррентино, а чуть ли не ко всему его творческому методу, что ли. „Партенопа“ - как раз про красоту. Про красоту одноимённой девушки, которая одновременно олицетворяет Неаполь. Которую любят все, что очень понятно и объяснимо, потому что как не любить такую красоту, к тому же ещё и профессора антропологии. За два с небольшим часа экранного времени каждый зритель-мужчина влюбляется в неё ничуть не меньше её экранных кавалеров, а если вы вдруг скажете, что нет, значит, у вас просто нет сердца.

Сама Партенопа не любит никого, кроме разве что вечно пьяного (но не молодого) американского писателя-гея в исполнении Гэри Олдмена. Что тоже объяснимо, потому что Гэри Олдмен, потому что харизма, потому что писатель, потому что алкоголик. Потому что красавица и чудовище. Что не означает, что всех остальных она держит на расстоянии. Нет. Она позволяет насладиться своей красотой всем в равной степени, никому не отдавая очевидного предпочтения.