„Если вам смешно, когда пилой режут задницу, этот фильм для вас“. П.И. Филимонов посмотрел эстонский слэшер
Приятно, что отечественные кинематографисты осваивают самые разнообразные жанры. Попыток снять качественный эстонский фильм ужасов уже было несколько, даже и замахи на слэшеры наблюдались. Но такого ещё точно не было, пишет кинокритик П.И. Филимонов.
„Мотопилы пели“ - это эстонский комедийный слэш (простите)-мюзикл. Одни герои режут других мотопилами, другие герои поют. Присутствуют ярко выраженные любовная линия и идиотизм. Именно идиотизм, нарочитый, хорошо выдержанный, и выделяет этот фильм из числа прочих ему подобных. Которых – подобных – на самом-то деле и нет, потому что слэшеры, в своей массе, серьёзны донельзя.
В „Мотопилах“ этой серьёзности нет совсем. Как будто авторы собрались снять какой-то капустник, в котором объединят все штампы разных киножанров, приправив их внутренними шутками для своих, а потом увлеклись и забабахали из этого прямо кино-кино.
Если вам смешно от того, как пилой режут человеку задницу, и его забавно трясёт при этом, этот фильм для вас. Если вам смешно, когда примерно одинаковые братья-пильщики испытывают друг к другу совсем не братские чувства и обмениваются сладкими комментариями в процессе распилки очередной жертвы – этот фильм для вас. Если вас веселит стереотипная суровая мамаша, которая-то и заставляет своих затерянных на хуторе детей совершать все эти весёлые злодеяния, тот этот фильм для вас.
Если вы не готовы погрузиться в атмосферу весёлого идиотизма и на два часа – вот это уж гарантированно – забыть обо всех своих повседневных проблемах и даже, скорее всего, о тревогах экзистенциального характера – лучше не начинайте.
„Мотопилы“ - очень своеобразное зрелище, как вы уже поняли. И мне кажется, его авторы тоже поняли одну важную вещь. Ну или так само получилось. Поскольку кинематограф маленькой страны не может состязаться с финансовыми монстрами и признанными мастерами жанра, даже и пытаться не стоит. Возможно, это как раз и выход для маленьких кинематографов – снимать подобные пародии, капустники, балаганы.
Причём пародии же бывают двух видов. Бывают пародии тонкие, когда для того, чтобы понять, что это пародия, нужно владеть какими-то знаниями о пародируемом предмете, разбираться в тонкостях жанра и понимать отсылки и так далее. „Мотопилы“ - пародия другого рода, такая пародия, когда ничего этого от зрителей не требуется. С первых же кадров этого нехитрого, в общем-то, кино вы понимаете, что авторы смеются над всем, над чем только им приходит в голову смеяться, включая самих себя и вас, зрителя.
Так что, если уж вы пришли на это кино, позвольте им это сделать. Погрузитесь в атмосферу идиотизма, упоритесь вместе с авторами и получите удовольствие. Потому что этот фильм ни для чего другого не создавался. Создавался он исключительно для нашего с вами удовольствия. Просто нужно приложить небольшое усилие к тому, чтобы это удовольствие накрыло нас, немножко как наркотический такой приход. И тогда оно не отпустит вас до самых последних кадров. Не прямо вштырит-вштырит, но лёгкое приятное состояние оставит.