Kinoptikum
07.01.2025, 12:15

„Если вам смешно, когда пилой режут задницу, этот фильм для вас“. П.И. Филимонов посмотрел эстонский слэшер

 
П.И. Филимонов
"Мотопилы пели". Кадр из фильма
"Мотопилы пели". Кадр из фильма
ФОТО: Скриншот

Приятно, что отечественные кинематографисты осваивают самые разнообразные жанры. Попыток снять качественный эстонский фильм ужасов уже было несколько, даже и замахи на слэшеры наблюдались. Но такого ещё точно не было, пишет кинокритик П.И. Филимонов.

„Мотопилы пели“ - это эстонский комедийный слэш (простите)-мюзикл. Одни герои режут других мотопилами, другие герои поют. Присутствуют ярко выраженные любовная линия и идиотизм. Именно идиотизм, нарочитый, хорошо выдержанный, и выделяет этот фильм из числа прочих ему подобных. Которых – подобных – на самом-то деле и нет, потому что слэшеры, в своей массе, серьёзны донельзя.

В „Мотопилах“ этой серьёзности нет совсем. Как будто авторы собрались снять какой-то капустник, в котором объединят все штампы разных киножанров, приправив их внутренними шутками для своих, а потом увлеклись и забабахали из этого прямо кино-кино.

Если вам смешно от того, как пилой режут человеку задницу, и его забавно трясёт при этом, этот фильм для вас. Если вам смешно, когда примерно одинаковые братья-пильщики испытывают друг к другу совсем не братские чувства и обмениваются сладкими комментариями в процессе распилки очередной жертвы – этот фильм для вас. Если вас веселит стереотипная суровая мамаша, которая-то и заставляет своих затерянных на хуторе детей совершать все эти весёлые злодеяния, тот этот фильм для вас.

Если вы не готовы погрузиться в атмосферу весёлого идиотизма и на два часа – вот это уж гарантированно – забыть обо всех своих повседневных проблемах и даже, скорее всего, о тревогах экзистенциального характера – лучше не начинайте.

„Мотопилы“ - очень своеобразное зрелище, как вы уже поняли. И мне кажется, его авторы тоже поняли одну важную вещь. Ну или так само получилось. Поскольку кинематограф маленькой страны не может состязаться с финансовыми монстрами и признанными мастерами жанра, даже и пытаться не стоит. Возможно, это как раз и выход для маленьких кинематографов – снимать подобные пародии, капустники, балаганы.

Причём пародии же бывают двух видов. Бывают пародии тонкие, когда для того, чтобы понять, что это пародия, нужно владеть какими-то знаниями о пародируемом предмете, разбираться в тонкостях жанра и понимать отсылки и так далее. „Мотопилы“ - пародия другого рода, такая пародия, когда ничего этого от зрителей не требуется. С первых же кадров этого нехитрого, в общем-то, кино вы понимаете, что авторы смеются над всем, над чем только им приходит в голову смеяться, включая самих себя и вас, зрителя.

Так что, если уж вы пришли на это кино, позвольте им это сделать. Погрузитесь в атмосферу идиотизма, упоритесь вместе с авторами и получите удовольствие. Потому что этот фильм ни для чего другого не создавался. Создавался он исключительно для нашего с вами удовольствия. Просто нужно приложить небольшое усилие к тому, чтобы это удовольствие накрыло нас, немножко как наркотический такой приход. И тогда оно не отпустит вас до самых последних кадров. Не прямо вштырит-вштырит, но лёгкое приятное состояние оставит.

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