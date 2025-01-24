Полиция Эстонии расследует возможный договорняк в эстонском волейболе

Подозрительный матч состоялся 28 января 2023 года в первой лиге Эстонии по волейболу, где „Таллиннский университет“ победил „Тартуский сельскохозяйственный университет“ со счетом 3:1 (22:25, 25:19, 25:15, 25:16). Подозрения вызвал первый сет, который, возможно, был преднамеренно проигран из-за аномальных ставок на этот матч. О данном случае уведомила EADSE компания Sportradar, отслеживающая коэффициенты букмекерских контор по всему миру.

„EADSE обратилась к нам, так как в Sportradar „загорелся красный сигнал“. Мы создали дисциплинарную комиссию и обсудили с EADSE, как двигаться дальше. Мы пересмотрели этот матч, проанализировали статистику и следили за другими матчами того сезона. Ранее никаких подозрений относительно этого клуба не было. В какой-то момент расследование перешло в руки полиции, и на сегодняшний день дело закрыто“, — прокомментировал спортивный директор Эстонского союза волейбола Керт Тообал.