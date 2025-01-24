Полиция Эстонии расследует возможный договорняк в эстонском волейболе
Эстонский волейбольный союз совместно с Фондом антидопинга и спортивной этики (EADSE) и полицией провел расследование по жалобе о возможном договорном матче, сыгранном два года назад. В ходе расследования два человека были приговорены к общественным работам, однако обвинение касалось не спортивного мошенничества, а подделки документов.
Подозрительный матч состоялся 28 января 2023 года в первой лиге Эстонии по волейболу, где „Таллиннский университет“ победил „Тартуский сельскохозяйственный университет“ со счетом 3:1 (22:25, 25:19, 25:15, 25:16). Подозрения вызвал первый сет, который, возможно, был преднамеренно проигран из-за аномальных ставок на этот матч. О данном случае уведомила EADSE компания Sportradar, отслеживающая коэффициенты букмекерских контор по всему миру.