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24.01.2025, 15:30

Полиция Эстонии расследует возможный договорняк в эстонском волейболе

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Эстонский волейбольный союз совместно с Фондом антидопинга и спортивной этики (EADSE) и полицией провел расследование по жалобе о возможном договорном матче, сыгранном два года назад. В ходе расследования два человека были приговорены к общественным работам, однако обвинение касалось не спортивного мошенничества, а подделки документов.

Подозрительный матч состоялся 28 января 2023 года в первой лиге Эстонии по волейболу, где „Таллиннский университет“ победил „Тартуский сельскохозяйственный университет“ со счетом 3:1 (22:25, 25:19, 25:15, 25:16). Подозрения вызвал первый сет, который, возможно, был преднамеренно проигран из-за аномальных ставок на этот матч. О данном случае уведомила EADSE компания Sportradar, отслеживающая коэффициенты букмекерских контор по всему миру.

„EADSE обратилась к нам, так как в Sportradar „загорелся красный сигнал“. Мы создали дисциплинарную комиссию и обсудили с EADSE, как двигаться дальше. Мы пересмотрели этот матч, проанализировали статистику и следили за другими матчами того сезона. Ранее никаких подозрений относительно этого клуба не было. В какой-то момент расследование перешло в руки полиции, и на сегодняшний день дело закрыто“, — прокомментировал спортивный директор Эстонского союза волейбола Керт Тообал.

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