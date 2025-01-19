СМИ: Самоубийство латвийского баскетболиста может быть связано с участием в договорных матчах

„Это правда, что полиция в Латвии начала расследование и экспертизу по обстоятельствам смерти моего брата. Могу сказать, что есть много открытых вопросов относительно обстоятельств смерти, и специалисты делают все возможное, чтобы понять, что именно произошло в последний день жизни моего брата. Чтобы не повлиять на это расследование, я не могу давать никаких дальнейших комментариев по этому делу.

Кроме того, в предыдущем посте я написала: „В этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата“. Анна написала мне лично, объяснив, что она звонила в банк только для того, чтобы отсоединить свою кредитную карту от кредитной карты моего брата. Также она прислала мне фотографию, где мой брат расписал свой долг по кредитным картам, собаке, машине, страховке, хранилищу и мобильному телефону на общую сумму 10 900 долларов США. Я видела скриншот, на котором Анна сделала транзакцию моему брату 28 ноября на 10 тысяч долларов США и 6 декабря на 295 000 рублей“, — написала Жандецка.

Как сообщалось, 9 декабря Янис Тимма официально развелся с певицей Анной Седоковой. Они были в браке четыре года. Телеграм-канал Mash со ссылкой на собеседников из окружения баскетболиста сообщал, что Тимма после расставания с Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.

В ночь на 17 декабря бывший игрок сборной Латвии был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Между тем Яниса Тимму подозревают в участии в договорных матчах. По данным Mash, незадолго до смерти баскетболист начал сотрудничать с бетторами из Азербайджана, которые сами вышли на него и предложили поучаствовать в ставочных схемах.

Тимма не смог отказаться, так как испытывал серьезные финансовые проблемы, но спустя какое-то время разругался с подельниками.