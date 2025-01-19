СМИ: Самоубийство латвийского баскетболиста может быть связано с участием в договорных матчах
Российская певица Анна Седокова оплатила долг своего бывшего мужа Яниса Тиммы в размере более 10 тысяч долларов. Об этом рассказала сестра умершего латвийского баскетболиста Лелде Жандецка, пишет латвийский портал Delfi.
„Это правда, что полиция в Латвии начала расследование и экспертизу по обстоятельствам смерти моего брата. Могу сказать, что есть много открытых вопросов относительно обстоятельств смерти, и специалисты делают все возможное, чтобы понять, что именно произошло в последний день жизни моего брата. Чтобы не повлиять на это расследование, я не могу давать никаких дальнейших комментариев по этому делу.
Кроме того, в предыдущем посте я написала: „В этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата“. Анна написала мне лично, объяснив, что она звонила в банк только для того, чтобы отсоединить свою кредитную карту от кредитной карты моего брата. Также она прислала мне фотографию, где мой брат расписал свой долг по кредитным картам, собаке, машине, страховке, хранилищу и мобильному телефону на общую сумму 10 900 долларов США. Я видела скриншот, на котором Анна сделала транзакцию моему брату 28 ноября на 10 тысяч долларов США и 6 декабря на 295 000 рублей“, — написала Жандецка.
Как сообщалось, 9 декабря Янис Тимма официально развелся с певицей Анной Седоковой. Они были в браке четыре года. Телеграм-канал Mash со ссылкой на собеседников из окружения баскетболиста сообщал, что Тимма после расставания с Седоковой пытался убить себя минимум трижды. 32-летний спортсмен был одержим певицей и хотел общаться только с ней.
В ночь на 17 декабря бывший игрок сборной Латвии был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.
Между тем Яниса Тимму подозревают в участии в договорных матчах. По данным Mash, незадолго до смерти баскетболист начал сотрудничать с бетторами из Азербайджана, которые сами вышли на него и предложили поучаствовать в ставочных схемах.
Тимма не смог отказаться, так как испытывал серьезные финансовые проблемы, но спустя какое-то время разругался с подельниками.
Ранее друг Тиммы Марк Пугачев рассказал, что экспертиза в Латвии нашла несостыковку с экспертизой Москвы и поставила под сомнение версию о самоубийстве.
„Экспертиза в Латвии дала некие объявления о том, что уже есть несостыковка с экспертизой Москвы. Это пока конфиденциальная информация, но это две разные экспертизы абсолютно. Это еще не финал, но скоро будет заключение. Люди говорят, что дело не возбуждено. Дело возбуждено. Ждем финала“, — сказал Пугачев в видеоролике, опубликованном в Telegram‑канале Mash.
Родные Яниса Тиммы тяжело переживают потерю сына и хотят убедиться, что эта смерть не была кем-то спровоцированной. Отец Тиммы попросил юристов восстановить последние часы спортсмена.
„Райтис Тимма обратился к Екатерине Гордон с просьбой сделать все, чтобы правоохранительные органы проверили содержимое телефона Яниса, восстановили его последние часы жизни… Родственники хотят быть уверенными, что сына никто не подтолкнул к самоубийству. Отцу оказывает финансовую и моральную поддержку друг Яниса Марк Пугачев, который уверен, что Янису не просто не оказали поддержку в трудный момент, а попросту „добили“. Екатерина Гордон организовала юридическую помощь отцу. Уже в ближайшее время Катя Гордон и ее партнер Алла Салихова отправятся в правоохранительные органы“, — говорится в Telegram‑канале юридического бюро „Гордон и сыновья“.