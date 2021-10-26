Баскетбол
26.10.2021, 10:15

"Свои вонзили нож в спину": как балтийского баскетболиста предали в России

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Ингмарс Юрисонс
Главный редактор MVP
Foto: Gavriil Grigorov / TASS / Scanpix
"Даже не помню, когда в последний раз давал интервью", — признает после нашего двухчасового разговора Янис Тимма. Позже он прикидывает: прошло около четырех лет. Эти годы были очень разными, но последний стал для Тиммы невероятно трудным. "Эмоционально — самый тяжелый в моей жизни", — говорит он. Весной 2021 года Янис Тимма покинул Россию, где выступал за "Химки". Буквально сбежал, чтобы как можно быстрее оставить все за спиной. Людей, эмоции, и на тот момент — даже баскетбол.

"Ну подойди ты до матча, объясни: знаешь, сегодня в старте не выйдешь, но будешь много играть, и в следующий раз — тогда посмотрим. Я бы понял! Но — ни одного слова? До момента, когда нужно выходить на площадку? Я понял, что меня там не уважают не только как баскетболиста, но и как человека. Я ушел в раздевалку, принял душ и уехал домой", — вспоминает Янис Тимма день рокового матча.

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