"Свои вонзили нож в спину": как балтийского баскетболиста предали в России

"Ну подойди ты до матча, объясни: знаешь, сегодня в старте не выйдешь, но будешь много играть, и в следующий раз — тогда посмотрим. Я бы понял! Но — ни одного слова? До момента, когда нужно выходить на площадку? Я понял, что меня там не уважают не только как баскетболиста, но и как человека. Я ушел в раздевалку, принял душ и уехал домой", — вспоминает Янис Тимма день рокового матча.