26.10.2021, 10:15
"Свои вонзили нож в спину": как балтийского баскетболиста предали в России(11)
Foto: Gavriil Grigorov / TASS / Scanpix
"Даже не помню, когда в последний раз давал интервью", — признает после нашего двухчасового разговора Янис Тимма. Позже он прикидывает: прошло около четырех лет. Эти годы были очень разными, но последний стал для Тиммы невероятно трудным. "Эмоционально — самый тяжелый в моей жизни", — говорит он. Весной 2021 года Янис Тимма покинул Россию, где выступал за "Химки". Буквально сбежал, чтобы как можно быстрее оставить все за спиной. Людей, эмоции, и на тот момент — даже баскетбол.