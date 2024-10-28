Легендарный игрок сборной Латвии уехал в Россию для участия в турнире по баскетболу 3х3

В понедельник, 28 октября, Тимма опубликовал в Instagram видео, на котором он бросает мяч в корзину. Судя по описанию, он собирается представлять команду „Аликсон“ на турнире. О своем решении выступать за эту команду он объявил в воскресенье, 27 октября, когда дал интервью организаторам турнира. Заявление Тиммы удивило даже интервьюера, который недоумевал, почему сама лига об этом не сообщила.

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Если Тимма будет играть в России, его карьера в сборной Латвии будет завершена. В ответ на вторжение России в Украину в апреле 2022 года Сейм утвердил поправки к Закону о спорте, предусматривающие, что латвийским спортсменам и спортивному персоналу запрещено участвовать в спортивных соревнованиях в России и Беларуси.

Тимма был в составе сборной Латвии на отборочном турнире в Риге перед Олимпиадой в Париже, но его игровое время было ограничено. В составе сборной Латвии Тимма провел 68 матчей, набрав 584 очка.

Тимма начал прошлый сезон в составе стамбульской команды „Дарюшшафака“, а завершил его в составе „Обрадойро“ из Сантьяго-де-Компостела. До этого он провел время на чемпионате в Пуэрто-Рико, сыграв четыре матча за „Гризес Умакао“. После этого он провел сезон в лиге Big3 в составе Aliens.

В первой половине сезона 2021/2022 уроженец Краславы выступал за российский клуб УНИКС, в составе которого он провел три матча Евролиги. Вторую половину сезона он провел в составе команды „Лейкленд Мэджик“ из G-лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

За рубежом он также выступал за пирейский „Олимпиакос“, петербургский „Зенит“, испанскую „Басконию“ и подмосковные „Химки“. За свою карьеру Тимма также выступал за латвийские команды ASK Riga, ASK/Juniors, Liepājas lauvas, Ventspils и VEF Rīga.

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