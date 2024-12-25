Бывшего мужа Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тимму, проводят в последний путь в пятницу в Риге

Тело баскетболиста было доставлено в Ригу в среду, 25 декабря.

Прощание состоится 27 декабря с 15.00 в большом зале Рижского крематория по адресу - Рига, ул. Вароню, 3а. Об этом пишет латвийский портал Delfi.

Как сообщают СМИ, 17 декабря тело 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы было найдено на лестничной клетке жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия, однако обстоятельства трагедии еще предстоит установить следствию. Сообщается, что в последние дни Тимма злоупотреблял алкоголем и, возможно, запрещенными веществами.

Трагедия произошла всего в трех километрах от дома его бывшей жены, 42-летней певицы Анны Седоковой. На экране телефона баскетболиста была высвечена просьба связаться с Анной по указанному номеру. Седокова тяжело переживает случившееся и опубликовала видео, в котором, находясь под капельницей, не может сдержать слез, не находя слов для комментариев.

„Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис… Но сейчас я очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок — он маленький, он ничего не должен знать… Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы. Я должна просто уберечь своего ребенка от этой информации…“ — с трудом произносила певица.

Отношения Яниса и Анны длились около четырех лет. Пара официально развелась чуть более недели назад, но их союз всегда был непростым: они неоднократно расходились и снова сходились. Анна признавалась, что ей тяжело отпустить любимого человека, и часто говорила о своих чувствах к спортсмену. Тимма относился к сыну Седоковой, Гектору, как к родному — совсем недавно он присутствовал на утреннике в детском саду, где семилетний мальчик участвовал в спектакле на английском языке.