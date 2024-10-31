Бывший игрок „Пайде“ отстранен от футбольной деятельности на три с половиной года

Бессрочный запрет на футбольную деятельность был наложен на Тоомаса Шитикова, в то время как Андрею Шкалете и бывшему игроку „Пайде“ Рене Мерило запрещено заниматься футбольной деятельностью до 1 мая 2028 года. Запрет охватывает как игроков, так и тренеров и официальных лиц.

Эстонский футбольный союз (ЭФС) наложил запрет из-за нарушения восьми пунктов дисциплинарного регламента, связанных с честностью соревнований, а также с предварительным соглашением о ходе игры и/или её результате. При вынесении решения дисциплинарная комиссия учла серьезность полученной информации и придерживалась политики нулевой терпимости к договорным матчам.

Нарушения, приведшие к дисциплинарному производству, имели место в низших лигах Эстонии в 2023 году.

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