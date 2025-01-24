Данные интеграции эстонского общества теперь можно увидеть в наглядных схемах

По словам Эды Сильберг, вице-канцлера по вопросам культурного многообразия Министерства культуры, дэшборд дает представление о состоянии сплоченности в Эстонии. „На статистику в области интеграции обычно обращают внимание раз в три года, когда публикуются результаты мониторинга интеграции Эстонии. Однако существенных данных об интеграции и адаптации значительно больше. Надеюсь, что все заинтересованные люди от чиновников и журналистов до активных граждан будут использовать их для принятия осмысленных решений“, — подчеркнула Сильберг.

По словам руководителя проекта по дэшбордам Департамента статистики Эне Саареоя, новый дэшборд благодаря 22 графикам и 44 показателям способствует осмыслению данных, касающихся интеграции. „Дэшборд дает хорошее представление о нашем текущем положении. При этом эту информацию могут использовать все желающие: эти графики можно скачивать и при желании добавлять на свою веб-страницу“, — описала Саареоя возможности использования дэшборда.

На дэшборде визуализированы важнейшие показатели плана развития „Сплоченная Эстония 2021–2030“ , которые дают представление о прошлом и настоящем нашего общества в плане сплоченности и интегрированности. На графиках отображены также поставленные в плане развития цели.

На графиках дэшборда „Сплоченная Эстония“ представлены многие показатели, оценивающие сплоченность общества. Помимо прочего, дэшборд помогает ответить на следующие вопросы.

Сколько людей среди жителей Эстонии имеют сильную или среднюю государственную идентичность?

Насколько о происходящем в Эстонии проинформированы эстонцы и проживающие здесь представители других национальностей?

Насколько активно между собой взаимодействуют эстонцы и проживающие здесь представителями других национальностей?

На каком уровне владеют эстонским языком жители Эстонии других национальностей?

Каков разрыв в занятости между эстонцами и представителями других национальностей?

На графиках указаны показатели с 2020 года, они отражают как текущее положение, так и согласованные целевые уровни. Информация на графиках обновляется автоматически, также со временем будут добавляться новые показатели. Графики дэшборда „Сплоченная Эстония“ основаны на данных Департамента статистики и заказанного Министерством культуры мониторинга интеграции Эстонии. Разработку дэшборда софинансирует Европейский союз.

Ознакомиться с новым дэшбордом „Сплоченная Эстония“ уже можно по ссылке.

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