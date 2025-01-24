Новости Эстонии
24.01.2025, 21:27

Данные интеграции эстонского общества теперь можно увидеть в наглядных схемах

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В Эстонии проживает много людей разных культур, говорящих на различных языках, и, если посмотреть на тенденции, страна будет становиться все более многонациональным государством. Однако насколько жители других национальностей проинформированы о происходящем в Эстонии? Как тесно между собой общаются проживающие в Эстонии представители разных национальностей? На эти вопросы в числе прочих поможет ответить разработанный в сотрудничестве Министерства культуры и Департамента статистики дэшборд „Сплоченная Эстония“.

По словам Эды Сильберг, вице-канцлера по вопросам культурного многообразия Министерства культуры, дэшборд дает представление о состоянии сплоченности в Эстонии. „На статистику в области интеграции обычно обращают внимание раз в три года, когда публикуются результаты мониторинга интеграции Эстонии. Однако существенных данных об интеграции и адаптации значительно больше. Надеюсь, что все заинтересованные люди от чиновников и журналистов до активных граждан будут использовать их для принятия осмысленных решений“, — подчеркнула Сильберг. 

По словам руководителя проекта по дэшбордам Департамента статистики Эне Саареоя, новый дэшборд благодаря 22 графикам и 44 показателям способствует осмыслению данных, касающихся интеграции. „Дэшборд дает хорошее представление о нашем текущем положении. При этом эту информацию могут использовать все желающие: эти графики можно скачивать и при желании добавлять на свою веб-страницу“, — описала Саареоя возможности использования дэшборда.

На дэшборде визуализированы важнейшие показатели плана развития „Сплоченная Эстония 2021–2030“ , которые дают представление о прошлом и настоящем нашего общества в плане сплоченности и интегрированности. На графиках отображены также поставленные в плане развития цели.

График Департамента статистики из дэшборда "Сплоченная Эстония"

На графиках дэшборда „Сплоченная Эстония“ представлены многие показатели, оценивающие сплоченность общества.  Помимо прочего, дэшборд помогает ответить на следующие вопросы.

  • Сколько людей среди жителей Эстонии имеют сильную или среднюю государственную идентичность? 

  • Насколько о происходящем в Эстонии проинформированы эстонцы и проживающие здесь представители других национальностей? 

  • Насколько активно между собой взаимодействуют эстонцы и проживающие здесь представителями других национальностей? 

  • На каком уровне владеют эстонским языком жители Эстонии других национальностей? 

  • Каков разрыв в занятости между эстонцами и представителями других национальностей? 

На графиках указаны показатели с 2020 года, они отражают как текущее положение, так и согласованные целевые уровни. Информация на графиках обновляется автоматически, также со временем будут добавляться новые показатели. Графики дэшборда „Сплоченная Эстония“ основаны на данных Департамента статистики и заказанного Министерством культуры мониторинга интеграции Эстонии. Разработку дэшборда софинансирует Европейский союз.  

Ознакомиться с новым дэшбордом „Сплоченная Эстония  уже можно по ссылке.

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