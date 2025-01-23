Доступность врачебной помощи обсудили на инфочасе в Рийгикогу
Нехватка семейных врачей, обучение специалистов по здоровому питанию и консультантов по зависимости, электронная консультация – эти и другие вопросы обсуждались на инфочасе.
Член Рийгикогу Вадим Архипов спросил у министра здоровья, какие меры правительство планирует принять, чтобы улучшить доступность врачебной помощи и разрешить проблему с новым поколением семейных врачей.
Министр здоровья Рийна Сиккут сказала, что нехватка семейных врачей – это серьезная проблема. Она перечислила меры, которые были приняты для повышения привлекательности профессии семейного врача и приобретения семейными врачами навыков, которые позволили бы им разрешать широкий круг проблем со здоровьем. Министр отметила, что для молодых семейных врачей были созданы переходный период и менторские программы, позволяющие более плавно вводить молодых коллег в курс дела; сравнительно высокая плата за замещение; повышение платы за расстояние, так как молодому специалисту сложно начинать деятельность, особенно в сельском регионе. С другой стороны, по словам министра, были произведены инвестиции в центры здоровья, чтобы создать современную рабочую среду и чтобы при обслуживании пациента на первичном уровне у семейного врача было все больше вспомогательного персонала.
„Мы и в этом году планируем оплачивать в центрах здоровья работу третьей или найм дополнительной медицинской сестры. Мы обучаем специалистов по здоровому питанию и консультантов по зависимости, которые могли бы прийти на работу в центры, чтобы сократить нагрузку на семейного врача. Такие меры были приняты, и медсестры представляют собой отдельную тему. Медсестры ведут отдельный прием; у нас есть специализированные медсестры; у медсестер есть право выписывать рецепты, которое мы планируем расширить. Все эти меры позволяют сократить нагрузку на семейных врачей“, – перечислила Сиккут.
Министр отметила, что прошлой осенью к работе приступили 35 молодых семейных врачей. „В течение 10 лет к работе приступит 350 молодых семейных врачей, если мы сможем всех их сохранить в эстонской системе здравоохранения. Этот объем позволит заменить семейных врачей, уходящих на пенсию“, – сказала она.
Сиккут добавила, что основным способом попасть на прием к врачу-специалисту могла бы быть электронная консультация у семейного врача. „Я считаю правильным, чтобы семейный врач не выдавал пациенту направление и не отправлял его звонить в регистратуры, а сам оформлял бы консультацию у врача-специалиста. Врач-специалист может либо дать рекомендацию по дальнейшему лечению пациента на первичном уровне, либо взять пациента на себя и предложить ему время приема“, – сказала она.
Министр здоровья также ответила на вопрос Калле Грюнталя о влиянии ветряных генераторов.
В инфочасе также приняли участие премьер-министр Кристен Михал и министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман. Премьер-министр ответил на вопрос Лаури Лаатса о политической культуре; на вопрос Хелле-Мооники Хельме о ситуации в стране; на вопрос Урмаса Рейнсалу о деятельности и решениях правительства; на вопрос Марта Маастика о глупости; на вопрос Вадима Белобровцева о демографической ситуации и на вопрос Варро Вооглайда о двойных стандартах во внешней политике. Министр регионального развития и сельского хозяйства ответила на вопрос Сийма Похлака о налоге с оборота на продукты питания.