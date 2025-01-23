Доступность врачебной помощи обсудили на инфочасе в Рийгикогу

Член Рийгикогу Вадим Архипов спросил у министра здоровья, какие меры правительство планирует принять, чтобы улучшить доступность врачебной помощи и разрешить проблему с новым поколением семейных врачей.

Министр здоровья Рийна Сиккут сказала, что нехватка семейных врачей – это серьезная проблема. Она перечислила меры, которые были приняты для повышения привлекательности профессии семейного врача и приобретения семейными врачами навыков, которые позволили бы им разрешать широкий круг проблем со здоровьем. Министр отметила, что для молодых семейных врачей были созданы переходный период и менторские программы, позволяющие более плавно вводить молодых коллег в курс дела; сравнительно высокая плата за замещение; повышение платы за расстояние, так как молодому специалисту сложно начинать деятельность, особенно в сельском регионе. С другой стороны, по словам министра, были произведены инвестиции в центры здоровья, чтобы создать современную рабочую среду и чтобы при обслуживании пациента на первичном уровне у семейного врача было все больше вспомогательного персонала.

„Мы и в этом году планируем оплачивать в центрах здоровья работу третьей или найм дополнительной медицинской сестры. Мы обучаем специалистов по здоровому питанию и консультантов по зависимости, которые могли бы прийти на работу в центры, чтобы сократить нагрузку на семейного врача. Такие меры были приняты, и медсестры представляют собой отдельную тему. Медсестры ведут отдельный прием; у нас есть специализированные медсестры; у медсестер есть право выписывать рецепты, которое мы планируем расширить. Все эти меры позволяют сократить нагрузку на семейных врачей“, – перечислила Сиккут.

Министр отметила, что прошлой осенью к работе приступили 35 молодых семейных врачей. „В течение 10 лет к работе приступит 350 молодых семейных врачей, если мы сможем всех их сохранить в эстонской системе здравоохранения. Этот объем позволит заменить семейных врачей, уходящих на пенсию“, – сказала она.