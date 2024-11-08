Во время операции была совершена врачебная ошибка, повлекшая за собой серьезные осложнения, но никто не понес ответственности

Что такое врачебная ошибка и как получить компенсацию?

Если пациент пострадал из-за врачебной ошибки, он имеет полное право обратиться к поставщику медицинских услуг за возмещением. В таком случае, однако, пациенту предстоит самостоятельно доказать три вещи: факт допущения врачебной ошибки поставщиком медицинских услуг (читай – медицинским работником), наличие у пациента ущерба здоровью и наличие причинно-­следственной связи между врачебной ошибкой и ущербом здоровью.

Игорь Алексин, юрист Õigusbüroo Progressor

Если пациент пострадал из-за врачебной ошибки, он имеет полное право обратиться к поставщику медицинских услуг за возмещением. В таком случае, однако, пациенту предстоит самостоятельно доказать три вещи: факт допущения врачебной ошибки поставщиком медицинских услуг (читай – медицинским работником), наличие у пациента ущерба здоровью и наличие причинно-­следственной связи между врачебной ошибкой и ущербом здоровью.

Стоит, однако, учитывать, что медицинская практика по своей природе всегда довольно рискованна. Это связано с тем, что медицинскую помощь часто оказывают в ограниченных по времени и психоэмоционально сложных условиях, и даже относительно незначительная ошибка может иметь очень серьезные негативные последствия для пациента. Кроме того, многие заболевания до сих пор плохо изучены, своевременная и точная диагностика часто затруднена, индивидуальная реакция на лекарства может сильно различаться и т. д. Так что основанием для возмещения является наличие врачебной ошибки. Закон требует, чтобы оказанная медицинская услуга соответствовала общему уровню медицинских знаний на момент оказания услуги и была предоставлена с тем уровнем тщательности, которое обычно ожидается от поставщика медуслуг.

Под общим уровнем медицинских знаний подразумевают методы лечения, которые настолько распространены, что их используют при обучении или подготовке врачей или принимают во внимание по другим причинам (например, публикация в профильной литературе). Соответственно, лечение, не соответствующее общему уровню медицинской науки, представляет собой врачебную ошибку. Другими словами, критерий правильности лечения – действовал ли лечащий врач по крайней мере с той же тщательностью и качеством, что и обученный и опытный врач той же специальности? Отклонение от рекомендаций по лечению не означает автоматически, что имела место врачебная ошибка, но для такого отклонения должна быть веская причина, бремя доказывания которой лежит на поставщике медицинских услуг.

Пациент же обязан сам доказывать наличие врачебной ошибки, кроме тех случаев, когда поставщик медицинских услуг не документировал процесс лечения должным образом. В таком случае наличие врачебной ошибки подразумевается.

Учитывая, что медицина – это крайне сложная дисциплина, доказать наличие врачебной ошибки можно только путем привлечения врачей-­специалистов, которые выскажут свое экспертное мнение. Именно для этого в Эстонии существует Экспертная комиссия оценки качества медицинских услуг.

Неудовлетворенный лечением пациент может бесплатно обращаться в данную комиссию, которая оценит качество работы лечащего врача. В случае, если заключение комиссии указывает на наличие врачебной ошибки, пациент может обратиться в суд и получить компенсацию за причиненный ему вред. Если наличие врачебной ошибки не установлено, то обращаться в суд бессмысленно, так как нет основания для получения компенсации.

Конфликт интересов

С обращением в эстонскую комиссию связан риск. Учитывая размеры нашей страны, велик шанс, что оценивать работу врача-­специалиста будут его коллеги, друзья, бывшие одногруппники. В таком случае существует вероятность конфликта интересов. Данную проблему можно преодолеть, если обратиться в подобную экспертную комиссию в другой стране – например, в Финляндии. Однако это влечет за собой ощутимые денежные затраты.

Исходя из вышесказанного, в данном случае у пациентки нет разумного повода обращаться в суд за возмещением, так как экспертная комиссия не установила факт врачебной ошибки. Перспективность иска в таком случае близка к нулю. Светлана может обратиться в комиссию в другой стране, однако с этим будут связаны ощутимые денежные расходы и не факт, что комиссия в другой стране придет к иному решению.