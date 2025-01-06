Кармен Йоллер: „Гинекологический осмотр и ежегодный анализ гастроэнтеролога может проводить семейный врач. Мы тратим деньги впустую!“

„Я приведу простой пример. У человека болит ухо, он обращается к семейному врачу. Обнаружена ушная инфекция, его лечат. Как правило, наши семейные медсестры. Но некоторые семейные врачи не хотят лечить ушную инфекцию самостоятельно, и пациента направляют к отоларингологу. Специальность отоларинголога хирургическая, но есть у нас и врачи-отоларингологи, которые уже не выполняют никаких хирургических манипуляций, а значит, по сути, утратили большую часть своей профессиональной компетентности. Однако Больничная касса платит за их консультацию ровно такую ​​же сумму, как и за консультацию ЛОР-хирургов высшего уровня. Больничная касса вообще не должна доплачивать за одно и то же лечение, оказываемое в том же семецном центре. Кроме того, некоторые семейные врачи направляют младенцев к педиатрам для регулярного наблюдения - педиатр выставляет счет в фонд здравоохранения за каждое посещение, одновременно выплачивая ежемесячную поголовную плату семейному врачу, который должен проводить все эти манипуляции с ребенком сам.