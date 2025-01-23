ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях

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Премьер-министр начал с темы инаугурации Трампа. „На этой неделе всеобщее внимание привлекла инаугурация Дональда Трампа. Поздравляю и подтверждаю, что прочные трансатлантические отношения по-прежнему важны для Эстонии“, - сказал Михал.

„Еще одной важной темой являются расходы на оборону. Я сформулировал ту же цель, что и Латвия, Литва и Польша: достичь уровня в 5%. Причина в том, что мы знаем своего соседа и потребности в безопасности“, - сказал премьер.

“Столь конкретно эту цель не формулировали, но о росте потребностей говорилось ранее. В качестве возможного источника финансирования повышение налогов я не рассматриваю. Финансирование должно осуществляться из европейских источников. В феврале состоится заседание Европейского совета, которое сосредоточится на вопросах безопасности. Затем в Европе дебаты продолжатся, а ближе к середине лета в Гааге состоится саммит, на котором картина станет ясна“.

На заседании было принято 14 решений. Одно из них касается десинхронизации сетей: для лучшей защиты энергетической инфраструктуры Эстонии ее безопасность наряду с Департаментом полиции и погранохраны будут обеспечивать члены Кайтселийта. Были утверждены и направятся в Рийгикогу поправки к закону о церковных приходах для лучшей защиты свободы вероисповедания. Также утверждена позиция Эстонии по общей сельскохозяйственной политике ЕС. Министр образования дала правительству обзор того, как продвигается процесс перехода на эстонский язык обучения.