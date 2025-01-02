ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях. Министр климата: „Рийгикогу дал добро на подготовку к внедрению атомной энергетики“

Лаури Ляэнеметс поздравил присутствующих с новым годом и поблагодарил за работу, связанную с устранением последствий аварии EstLink2, отметив, что Эстония может реагировать только на инциденты, происходящие в ее экономической зоне, судно же находилось на территории Финляндии. „Эстонская сторона предложила финнам поддержку и помощь, наш вертолет и спасатели были готовы, - подчеркнул он. - Мы продолжаем оценку безопасности, проводим проверку охраны портов, все наши подразделения готовы к реагированию в случае необходимости“.

Также премьер-министр выразил соболезнования в связи со смертью президента Эстонской Республики Арнольда Рюйтеля и сообщил, что похороны состоятся 11 января.

По словам Михала, сбой в работе EstLink влияет на энергетический баланс между Эстонией и Финляндией, что может временно вызвать колебания цен. Правительство обсудит различные планы по снижению цен на энергию и повышению конкурентоспособности экономики. „У эстонских предприятий, которые могут использовать энергию с более высокой эффективностью, будет возможность в значительной степени освободиться от выплат на возобновляемые источники энергии, - сказал Михал. - В настоящее время у нас есть достаточные резервы в Нарве, которые можно задействовать при необходимости. В перспективе нам потребуются новые управляемые мощности, более устойчивые соединения и рост доли возобновляемой энергетики, что позволит снизить среднюю цену на электроэнергию. Над этим работают как государственные, так и частные энергетические компании“.

Премьер напомнил, что в 2007 году Эстония стала первой страной, подвергшейся гибридной атаке. В прошлом году количество кибератак увеличилось. По его словам, продолжается сотрудничество с Финляндией, НАТО решила увеличить свое присутствие в Балтийском море, но подробности будут известны позже.

Первым делом премьер-министр Михал поздравил собравшихся с новым годом и отметил, что защита критической инфраструктуры в Балтийском море очень важна. „Связь с континентальной Европой укрепит нашу безопасность", - сказал он.

Сегодня правительство проводит заседание и совещание кабинета министров, на которых обсуждается защита критической инфраструктуры и вопросы энергетики.

Министр внутренних дел отметил, что на сегодняшний день нет беспокойства по поводу электроснабжения, все системы работают в штатном режиме. Однако, он призывает к созданию кризисных резервов не только на случай военного нападения, но и на случай масштабных отключений электроэнергии.

„Мы должны обсудить, как поддержать жителей Эстонии. Цены не должны расти, - сказал он. - Мы должны найти какие-то решения. Правительство должно подумать о том, как обеспечить и продовольственную безопасность“.

„То, что Эстония способна защитить свою критическую инфраструктуру, что мы готовы действовать в критической ситуации, - это очевидно, - сказала Кристина Каллас. - Энергетическая безопасность Эстонии гарантирована даже в случае, если не будут работать кабели, но важно наличие управляемых и резервных мощностей. Рассмотрение плана по созданию управляемых мощностей состоится сегодня днем“.

Она добавила, что в одностороннем порядке изменять существующие пакеты фиксированных цен нельзя.

Также министр образования и науки сообщила, что на заседании было принято решение о суммах, которые будут выделены самоуправлениям на финансирование образования. По ее словам, в связи с уменьшением количества учеников в местных школах, в следующем году подушное финансирование будет на 3,4 миллиона евро меньше. Но в государственных школах количество учеников увеличилось. Пособие на финансирование деятельности для самоуправлений увеличилось на 4,7 млн евро из-за роста количества детей с особыми образовательными потребностями.

По поводу EstLink министр климата Йоко Алендер сказала, что еще в конце сентября прошлого года с финской стороной было подписано соглашение о сотрудничестве по защите подводной инфраструктуры. О случившемся были проинформированы все руководители Европейского союза.

Что касается цен на электроэнергию, то, по словам Алендер, краткосрочные меры выглядят так, что более низкие цены компенсируют государство и потребители. В долгосрочной перспективе цены на электроэнергию будут снижаться за счет новых мощностей.

„Мы направили в Рийгикогу законопроект, призванный ускорить вывод на рынок мощностей ветроэнергетики и накопителей, - сказала она. - Мы анализируем возможность более раннего запуска газовой электростанции в Кийса, если это поможет снизить цены и будет экономически целесообразно. Рийгикогу дал добро на подготовку к внедрению атомной энергетики. Задача Министерства климата - разработка Закона об атомной энергетике“.

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