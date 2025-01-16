ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях: генпрокурором назначена Астрид Аси. Премьер извинился за свои слова на инфочасе. Обсудили, что делать с „серопаспортниками“(10)
В полдень состоялась традиционная по четвергам пресс-конференция правительства, в которой участвовали премьер-министр Кристен Михал, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр образования и науки Кристина Каллас и министр обороны Ханно Певкур.
Пресс-конференцию начал премьер-министр Кристен Михал, который дает обзор встречи лидеров стран-членов НАТО.
„За всем невозможно постоянно уследить. Иногда что-то происходит, мы можем с этим жить дальше. И в случае с инфраструктурой так же — мы учимся на том, что происходит“ - сказал Михал. Речь идет о случаях повреждения инфраструктуры в Балтийском море.
На встрече был одобрен план, как действовать в конкретных инцидентах.
Важным пунктом был российский теневой флот. Обсудили новый санкционный список, заморозку активов. В том числе санкции в отношении тех, кто связан с теневым флотом.
Переходя к внутренним делам, премьер остановился на результатах опросов общественного мнения. Он отметил, что доверие жителей к правительству и Рийгикогу выросло. „Естественно, впереди еще долгий путь. Переходу на эстоноязычное образование дана высокая оценка. Большинство опросов поддерживает лишение граждан РФ права голоса. Минус в том, что экономическая уверенность людей снизилась“.
Михал рассказал о принятых на заседании правительства решениях. Генпрокурором была назначена Астрид Аси, одобрен законопроект о морской безопасности, утверждена программа деятельности правительства.
Премьер упоминул случай, имевший место на последнем инфочасе правительства в Рийгикогу, когда из его уст в ответе на вопрос депутата Коваленко-Кылварт прозвучали слова „тяжело быть дураком“. „Извиняюсь. Использование слов должно быть конкретным. Это касалось не личности, а лишь фактов“, - объяснил сказанное Михал.
Далее слово взял министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
„На заседании правительства мы приняли общие решения по финансированию государственной обороны. Это касается развития мер защиты населения, обороны границы, создания „стены дронров“. Министр отметил, что ежегодно принимаются решения, касающиеся укрепления границы.
Правительство утвердило распределение инвестиций в размере 219 миллионов евро на укрепление готовности государства к кризисам. Инвестиции направляются для кризисного резерва полиции, на восточную границу и связанное с кризисом оснащение, на развитие гражданской обороны и отражение гибридных угроз.
Пресс-конференцию продолжила министр образования и науки Кристина Каллас.
Прежде всего она отметила, что необходимо сфокусироваться на долгосрочном энергетическом плане для Эстонии, так как сейчас цены на электроэнергию высокие отчасти именно из-за того, что отсутствует долгосрочный план. Правительство этим занимается. „Частью долгосрочного плана является и экономический план — какой мы видим экономику Эстонии через десять лет“.
В связи с обсуждением в Рийгикогу законопроекта о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборов, Каллас коснулась и вопроса лиц, не определившихся с гражданством, то есть обладателей серых паспортов.
„Таких было в 2024 году 60 000 человек. Мы должны заниматься этим вопросом. Мы не должны больше давать детям серые паспорта“, - сказала она и добавила, что нужно создать для взрослых стимул, который побудит их приобрести гражданство.
По словам Каллас, предметом обсуждения является будущее сети образовательных учреждений в Эстонии в долгосрочной перспективе, до 2035 года. В мае Министерство образования и науки представит анализ и предложения, какой должна выглядеть эта сеть в Эстонии.
Далее на пресс-конференции выступил министр обороны Ханно Певкур.
Прежде всего он коснулся ситуации с безопасностью инфраструктуры в Балтийском море и охраной ее.
„Проблемы с реагированием нет. Проблема с вопросом статуса „экономические воды“. Чтобы там быстро и адекватно реагировать, мы делаем законодательные изменения. Упрощенно — чтобы в случае опасности Эстония могла реагировать во всей эстонской морской зоне и в экономических водах“.
Имея в виду недавний инцидент с повреждением подводных кабелей иностранным танкером, Певкур рассказал о протоколе действий в аналогичных случаях: первый шаг — выход на связь с капитаном. Далее - просьба изменить курс. Третьим шагом может быть высадка на борт судна. Если требуется применить силу, то соответствующую санкцию на это должен дать министр обороны.
По словам Певкура, в Министерстве обороны уже несколько лет обсуждаются возможности создания в Эстонии оборонно-промышленного парка. Предполагается, что там будет действовать производитель боеприпасов крупного калибра. „Сегодня у меня было предложение правительству построить в Эстонии завод по производству взрывчатых веществ. Для этого совместно с Министерством финансов мы должны найти денежное покрытие, он обойдется более чем в 100 миллионов евро. Я не хочу, чтобы это было государственное предприятие, но рычаги управления должны быть в руках государства. Хотим привлечь инвесторов. Получили согласие продолжить разработку этого вопроса“.
Далее перешли к вопросам журналистов
- Кристина Каллас сказала, что мы должны в течение 10 лет предпринить серьезные шаги, чтобы людей без гражданства стало меньше. Какой из методов вы предпочитаете, кнута или пряника? (ERR)
Кристен Михал ответил обще, он одобрил идею Каллас и предположил, что люди сделают всё для того, чтобы получить гражданство. „Граждан РФ насчитывается 78 000, гражан Беларуси 3 000, их число уменьшается“, - добавил он и отметил, что почти половина людей, не имеющих гражданство, находится в возрасте 60 лет и старше.
Лаури Ляэнеметс также назвал мысль Каллас интересной. Он отметил, что большая часть „серопаспортников“ — это люди в пожилом возрасте. Он выразил сомнение, что эти люди смогут ввиду своего преклонного возраста сдать экзамен на гражданство. „Нам надо бы дать им всем гражданство и сделать это по закону. Другой возможности нет. Если там можно что-то сделать, то сделаем“, - сказал он и отметил, что для сокращения числа лиц с серыми паспортами никого из страны высылать не станут. „Мы будем заниматься этим, хоть это не так просто“, - заключил он.
Кристина Каллас: „Дети должны иметь право на гражданство, вне зависимости от решения родителей. Это самое малое, что мы можем сделать, но мы сделаем это. С возрастной группой 60+ сложно, но с другими возрастными группами ситуация другая. 60% из них хотят получить гражданство Эстонии“.
Смотрите трансляцию пресс-конференции в записи (на эстонском языке).