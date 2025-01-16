ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях: генпрокурором назначена Астрид Аси. Премьер извинился за свои слова на инфочасе. Обсудили, что делать с „серопаспортниками“

Правительство утвердило распределение инвестиций в размере 219 миллионов евро на укрепление готовности государства к кризисам. Инвестиции направляются для кризисного резерва полиции, на восточную границу и связанное с кризисом оснащение, на развитие гражданской обороны и отражение гибридных угроз.

Премьер упоминул случай, имевший место на последнем инфочасе правительства в Рийгикогу, когда из его уст в ответе на вопрос депутата Коваленко-Кылварт прозвучали слова „тяжело быть дураком“. „Извиняюсь. Использование слов должно быть конкретным. Это касалось не личности, а лишь фактов“, - объяснил сказанное Михал.

Переходя к внутренним делам, премьер остановился на результатах опросов общественного мнения. Он отметил, что доверие жителей к правительству и Рийгикогу выросло. „Естественно, впереди еще долгий путь. Переходу на эстоноязычное образование дана высокая оценка. Большинство опросов поддерживает лишение граждан РФ права голоса. Минус в том, что экономическая уверенность людей снизилась“.

Важным пунктом был российский теневой флот. Обсудили новый санкционный список, заморозку активов. В том числе санкции в отношении тех, кто связан с теневым флотом.

„За всем невозможно постоянно уследить. Иногда что-то происходит, мы можем с этим жить дальше. И в случае с инфраструктурой так же — мы учимся на том, что происходит“ - сказал Михал. Речь идет о случаях повреждения инфраструктуры в Балтийском море.

Пресс-конференцию продолжила министр образования и науки Кристина Каллас.

Прежде всего она отметила, что необходимо сфокусироваться на долгосрочном энергетическом плане для Эстонии, так как сейчас цены на электроэнергию высокие отчасти именно из-за того, что отсутствует долгосрочный план. Правительство этим занимается. „Частью долгосрочного плана является и экономический план — какой мы видим экономику Эстонии через десять лет“.

В связи с обсуждением в Рийгикогу законопроекта о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборов, Каллас коснулась и вопроса лиц, не определившихся с гражданством, то есть обладателей серых паспортов.

„Таких было в 2024 году 60 000 человек. Мы должны заниматься этим вопросом. Мы не должны больше давать детям серые паспорта“, - сказала она и добавила, что нужно создать для взрослых стимул, который побудит их приобрести гражданство.

По словам Каллас, предметом обсуждения является будущее сети образовательных учреждений в Эстонии в долгосрочной перспективе, до 2035 года. В мае Министерство образования и науки представит анализ и предложения, какой должна выглядеть эта сеть в Эстонии.

Далее на пресс-конференции выступил министр обороны Ханно Певкур.

Прежде всего он коснулся ситуации с безопасностью инфраструктуры в Балтийском море и охраной ее.

„Проблемы с реагированием нет. Проблема с вопросом статуса „экономические воды“. Чтобы там быстро и адекватно реагировать, мы делаем законодательные изменения. Упрощенно — чтобы в случае опасности Эстония могла реагировать во всей эстонской морской зоне и в экономических водах“.

Имея в виду недавний инцидент с повреждением подводных кабелей иностранным танкером, Певкур рассказал о протоколе действий в аналогичных случаях: первый шаг — выход на связь с капитаном. Далее - просьба изменить курс. Третьим шагом может быть высадка на борт судна. Если требуется применить силу, то соответствующую санкцию на это должен дать министр обороны.