ВИДЕО | Назван кандидат на пост генпрокурора. Правительство рассказало о новых решениях

Кристен Михал сообщил, что во вторник в Хельсинки состоится встреча лидеров стран НАТО, граничащих с Балтийским морем. Основной темой станет безопасность региона, усиление присутствия НАТО в Балтийском море и ограничение российского теневого флота.

Что касается экономики, то в этом году, по словам премьер-министра, ожидается ее оживление. Например, Департамент статистики уже сообщил, что экспорт растет третий месяц подряд. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ. Также зафиксирован большой рост пассажиров в порту и аэропорту. Это показывает, что у людей есть возможность путешествовать.

На заседании кабинета министров было принято 19 решений. Например, утверждены поправки к закону о расследовании уголовных дел, чтобы предотвратить затягивания. День похорон Арнольда Рюйтеля, 11 января, было решено провозгласить общегосударственным днем траура. Государственные и местные органы власти и публично-правовые организации обязаны поднять траурные флаги. О том, как и когда можно попрощаться с президентом, читайте ЗДЕСЬ.

Защита инфраструктуры

Министр Владимир Свет сказал, что несмотря на то, что в мире наблюдается все больше усталости от войны, Эстония продолжает поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором, но не должна забывать и о собственной обороне. „Гибридные атаки стали частью нашей реальности, в которой мы теперь живем. Эстония на самом деле стала первой страной, ставшей за последние 20 лет жертвой гибридной атаки со стороны России“, — сказал он. Поэтому защита инфраструктуры, в том числе морской и подводной, имеет для Эстонии ключевое значение. Несмотря на то, что наша инфраструктура защищена, необходимо еще больше развиваться в этом направлении. Правительство обсудило, как еще более эффективно использовать государственный флот при защите морского пространства.