ГРАФИК | Экспорт товаров в ноябре увеличился благодаря отечественной продукции
Экспорт товаров в ноябре увеличился благодаря отечественной продукции
В ноябре экспорт товаров увеличился по сравнению с ноябрем 2023 года на 3%, импорт остался на прежнем уровне.
Основными экспортируемыми товарами в ноябре были электрооборудование, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а импортировали больше всего транспортные средства и электрооборудование.
Крупнейшими торговыми партнерами Эстонии в ноябре 2024 года были Финляндия, Латвия, Литва и Германия.
По данным Департамента статистики Эстонии, в ноябре 2024 года экспорт товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 3%, а импорт остался на прежнем уровне. Товаров в текущих было экспортировано примерно на 1,6 миллиарда евро и импортировано примерно на около 1,7 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 166 миллионов евро, что на 53 миллиона евро меньше, чем годом ранее.
Аналитик внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс пояснила, что в ноябре объем экспорта товаров эстонского производства увеличился на 6%, тогда как реэкспорт снизился на 2%. „Доля товаров эстонского производства в общем объеме экспорта выросла в ноябре на два процентных пункта, составив 66%. Больше всего в ноябре экспортировали электрооборудование, а также древесину и изделия из древесины“, – отметила Леппметс.
Из товаров в ноябре больше всего экспортировали электрооборудование (16% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (14%), а также древесину и изделия из древесины (11%). По сравнению с тем же месяцем 2023 года больше всего увеличился экспорт из Эстонии сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 29 миллионов евро), древесины и изделий из древесины (на 17 миллиона евро), а также транспортных средств (на 15 миллионов евро). Больше всего, а именно на 27 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции.
В ноябре товары больше всего экспортировались в Финляндию (15% от общего объема экспорта), Латвию (11%) и Литву (9%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, в Латвию — минеральную продукцию и транспортные средства, а в Литву — транспортные средства. Больше всего увеличился экспорт товаров в Соединенные Штаты Америки (на 23 миллиона евро), куда больше, чем в прошлом году, ввозилось электрооборудование. Сильнее всего сократился экспорт в Сингапур (на 30 миллионов евро), куда вывозили меньше минеральной продукции.
В ноябре больше всего импортировали транспортные средства (16% от общего объема импорта), электрооборудование (14%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%). В годовом сравнении более всего увеличился импорт транспортных средств (на 67 миллионов евро), электрооборудования (на 19 миллионов евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 14 миллионов евро), а также. Более всего, а именно на 74 миллиона евро, сократился импорт экспорт минеральной продукции.
Основными партнерами Эстонии по импорту в ноябре 2024 года были Финляндия (14% от общего объема импорта), Латвия (12%) и Германия (11%). Из Финляндии и Латвии больше всего импортировали минеральную продукцию, а из Германии — транспортные средства. За год больше всего увеличился импорт товаров из Швеции (на 40 миллиона евро), откуда больше всего ввозилось транспортных средств. Наиболее значительно снизился импорт из Литвы (на 43 миллиона евро), где закупали меньше минеральной продукции, чем в прошлом году.