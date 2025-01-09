ГРАФИК | Экспорт товаров в ноябре увеличился благодаря отечественной продукции

Аналитик внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс пояснила, что в ноябре объем экспорта товаров эстонского производства увеличился на 6%, тогда как реэкспорт снизился на 2%. „Доля товаров эстонского производства в общем объеме экспорта выросла в ноябре на два процентных пункта, составив 66%. Больше всего в ноябре экспортировали электрооборудование, а также древесину и изделия из древесины“, – отметила Леппметс.

Из товаров в ноябре больше всего экспортировали электрооборудование (16% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (14%), а также древесину и изделия из древесины (11%). По сравнению с тем же месяцем 2023 года больше всего увеличился экспорт из Эстонии сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 29 миллионов евро), древесины и изделий из древесины (на 17 миллиона евро), а также транспортных средств (на 15 миллионов евро). Больше всего, а именно на 27 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции.

В ноябре товары больше всего экспортировались в Финляндию (15% от общего объема экспорта), Латвию (11%) и Литву (9%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, в Латвию — минеральную продукцию и транспортные средства, а в Литву — транспортные средства. Больше всего увеличился экспорт товаров в Соединенные Штаты Америки (на 23 миллиона евро), куда больше, чем в прошлом году, ввозилось электрооборудование. Сильнее всего сократился экспорт в Сингапур (на 30 миллионов евро), куда вывозили меньше минеральной продукции.