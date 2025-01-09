При прощании с президентом Арнольдом Рюйтелем в концертном зале „Эстония“ прозвучат два новых музыкальных произведения

В полдень в концертном зале театра „Эстония“ начнется церемония прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем. Из-за ограниченного количества мест доступ в зал будет предоставлен только приглашенным гостям. С речами выступят президент Эстонии Алар Карис, ректор Эстонского университета естественных наук Юлле Яакма, почетный член Общества „Эстония“ Арне Микк и член „Клуба 20 августа“ Рейн Вейдеманн. Панихиду проведет митрополит Эстонской Апостольской Православной Церкви Стефан. Музыкальную часть представят Эстонский национальный симфонический оркестр, Эстонский национальный мужской хор, Селия Роозе, Ярек Казар, Хельдур Харри Пылда (RO Estonia), Пирет Айдуло. Дирижеры — Тыну Кальюсте, Олари Элтс и Микк Юлеоя. Музыкальные произведения специально для прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем написали Тыну Кырвитс и Пярт Уусберг. В 13.20 по всей Эстонии прозвучат церковные колокола в память о президенте Рюйтеле. Затем траурная колонна отправится к резиденции президента в Кадриорге. В честь президента Арнольда Рюйтеля будет проведен пролет самолетов ВВС Нидерландов F-35, участвующих в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Самолеты пролетят вдоль улицы Вейценберги, по которой будет следовать гроб с телом Рюйтеля.

В субботу, 11 января, в 9 часов гроб президента Арнольда Рюйтеля будет доставлен на Тоомпеа. В Губернаторском саду на рассвете состоится поминальная служба, в ходе которой под звуки гимна на башне Длинный Герман будет поднят траурный флаг. Прозвучат отрывки из последней речи президента Арнольда Рюйтеля в Рийгикогу, в память о нем под музыку Эстонского военного оркестра выступит объединенный хор Эстонского мужского певческого общества. В церемонии будут участвовать почетные караулы Кайтселийта и объединенного подразделения Naiskodukaitse, Noorkotkad и Kodutütred. С Тоомпеа гроб президента Рюйтеля будет сопровождаться траурной процессией с участием барабанщиков оркестра Сил обороны Эстонии до театра „Эстония“. Также процессию будет сопровождать почетный караул Сил обороны.

У резиденции гроб Рюйтеля встретят действующий президент Алар Карис, занимавшие президентский пост Керсти Кальюлайд и Тоомас Хендрик Ильвес, а также иностранные гости: бывший президент Финляндии Тарья Халонен, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, советник президента Польши по иностранным делам Мешко Павляк и директор польского Департамента иностранных дел Марцин Лапчиньский. Перед резиденцией президента выстроится почетная рота Караульного батальона и Таллиннский полицейский оркестр. От резиденции траурная процессия направится к улице Вейценберги, автомобиль с гробом Рюйтеля отделится от траурного кортежа и остановится перед Кадриоргским художественным музеем, где в память о президенте Рюйтеле представитель сету Йыэ Сарв исполнит исполнит плач по умершему. Затем процессия проследует к Нарвскому шоссе. Вдоль этого пути выстроятся почетные караулы всех подразделений Сил обороны и Кайтселийта.

Арнольд Рюйтель будет похоронен на Лесном кладбище. По просьбе семьи, это произойдет исключительно при участии семьи и близких президента Рюйтеля. Просим всех с уважением отнестись к этому пожеланию.

Прощание будет проведено по церковному обряду, его проведет президент Совета церквей Эстонии, архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма. При опускании гроба будет произведен салют из стрелкового и артиллерийского оружия. Музыкальную часть исполнит Vox Clamantis под управлением Яана-Эйка Тулве.

В день похорон, 11 января ERR обеспечит прямую трансляцию. Просим учитывать, что в день похорон президента Рюйтеля в некоторых районах будет надолго ограничено движение транспорта в связи с передвижением траурного кортежа. В организации национальных похорон участвуют сотни людей из различных организаций. Правительство сформировало комиссию по организации похорон, в которую вошли представители Канцелярии президента, Государственной канцелярии, Министерства иностранных дел, Таллиннской городской управы, Департамента полиции и погранохраны и Сил обороны. Комиссию возглавляет директор Канцелярии президента ЭР Криста Цибо.

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