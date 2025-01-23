Работодатели направили премьер-министру предупреждение: „чем больше информации мы собирали, тем более ужасающей казалась картина“

По словам исполнительного директора Центрального союза работодателей Хандо Суттера, они несколько месяцев работали над изучением расходов государственного бюджета. В итоге понимание сложилось, но вывод оказался пугающим. „Чем больше информации мы собирали из разных источников, тем более ужасающей казалась картина“, — говорит Суттер.

По его словам, докризисный 2019 год был последним нормальным годом, когда финансы эстонского государства были в порядке. С тех пор наши государственные расходы увеличились на 70 процентов, в то время как экономика выросла всего на 45 процентов. „Нас напугало то, насколько выросли государственные расходы. Экономика выросла значительно меньше“, — говорит Суттер.

Бюджетную дыру пытались залатать с помощью кредитов. Долговое бремя выросло с 2,5 млрд евро до 10 млрд, и в этом году добавится еще 1,5 млрд евро. „Объем кредитов, а вместе с ним и процентные расходы продолжают расти очень быстро“, — констатирует Суттер.

Ранее Банк Эстонии отмечал, что почти половина инфляции в этом году будет обусловлена ​​повышением налогов. По словам Суттера, мы попали в порочный круг. Многие государственные расходы привязаны к индексу потребительских цен, а с ростом инфляции государственные расходы увеличиваются. Рост расходов покрывается за счет повышения налогов, что в свою очередь увеличивает инфляцию. „Мы находимся в порочном круге и не можем из него выбраться, — говорит представитель работодателей. — Мы выдвигаем конкретное предложение разорвать этот порочный круг и пересмотреть систему индексации“.

По предложению Центрального союза работодателей Эстонии, увеличение расходов нужно поставить в зависимость от экономического роста в стране.

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