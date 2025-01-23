Экономика
23.01.2025, 11:10

Работодатели направили премьер-министру предупреждение: „чем больше информации мы собирали, тем более ужасающей казалась картина“

 (8)
По словам главы Центрального союза работодателей Хандо Суттера, они несколько месяцев работали над изучением расходов государственного бюджета.
По словам главы Центрального союза работодателей Хандо Суттера, они несколько месяцев работали над изучением расходов государственного бюджета.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В среду, 22 января, Центральный союз работодателей Эстонии направил премьер-министру и другим лидерам правительственных партий письмо, в котором в целях спасения финансов государства призвал к немедленному прекращению индексации расходов. В первую очередь это касается сдерживания роста расходов в пенсионной системе, здравоохранении и образовании.

По словам исполнительного директора Центрального союза работодателей Хандо Суттера, они несколько месяцев работали над изучением расходов государственного бюджета. В итоге понимание сложилось, но вывод оказался пугающим. „Чем больше информации мы собирали из разных источников, тем более ужасающей казалась картина“, — говорит Суттер.

По его словам, докризисный 2019 год был последним нормальным годом, когда финансы эстонского государства были в порядке. С тех пор наши государственные расходы увеличились на 70 процентов, в то время как экономика выросла всего на 45 процентов. „Нас напугало то, насколько выросли государственные расходы. Экономика выросла значительно меньше“, — говорит Суттер.

Бюджетную дыру пытались залатать с помощью кредитов. Долговое бремя выросло с 2,5 млрд евро до 10 млрд, и в этом году добавится еще 1,5 млрд евро. „Объем кредитов, а вместе с ним и процентные расходы продолжают расти очень быстро“, — констатирует Суттер.

Ранее Банк Эстонии отмечал, что почти половина инфляции в этом году будет обусловлена ​​повышением налогов. По словам Суттера, мы попали в порочный круг. Многие государственные расходы привязаны к индексу потребительских цен, а с ростом инфляции государственные расходы увеличиваются. Рост расходов покрывается за счет повышения налогов, что в свою очередь увеличивает инфляцию. „Мы находимся в порочном круге и не можем из него выбраться, — говорит представитель работодателей. — Мы выдвигаем конкретное предложение разорвать этот порочный круг и пересмотреть систему индексации“.

По предложению Центрального союза работодателей Эстонии, увеличение расходов нужно поставить в зависимость от экономического роста в стране.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии