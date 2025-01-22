СЕГОДНЯ на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: сможет ли „Сельвер/ТалТех“ остановить клуб „Пярну“?

На данный момент в турнирной таблице Балтийской волейбольной лиги команда „Пярну“ занимает второе место с 31 очком. Лидерство удерживает тартуский „Бигбанк“ с 33 очками, а на третьем месте находится „Екабпилс“ с 21 очком. Четвертое место занимает „Выру Баррус“ с 20 очками, пятое — „Робежсардсе“ с 19 очками, шестое — „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 14 очками, и седьмое — „Сельвер/ТалТех“ с 12 очками.