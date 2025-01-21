Новости Эстонии
21.01.2025, 10:55

Пакоста: с приходом Закона о согласии в доказывании преступлений на сексуальной почве ничего не изменится

 
Лийза Пакоста на пресс-конференции правительства
Лийза Пакоста на пресс-конференции правительства
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста обсудила Закон о согласии с правовой комиссией. Все согласны с тем, что в законопроект необходимо внести ясность, но часть вопросов пока остается без ответов.

По словам Пакоста, дискуссия прошла очень хорошо. „Все члены комиссии поддержали то, что текст закона должен стать более понятным. Были вопросы о том, что именно и как следует обозначить, но этим мы и занимаемся, потому что сейчас говорим только о намерениях“, — сказала она.

Министр не внесла каких-либо важных поправок, но сказала, что ожидания таковы, чтобы никто не был призван виновным, если он таковым не является. „Это было основной проблематикой, которую мы обсуждали. Подтверждаю, у нас именно такие ожидания“, — сказала она.

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