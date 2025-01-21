21.01.2025, 10:55
Пакоста: с приходом Закона о согласии в доказывании преступлений на сексуальной почве ничего не изменится
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста обсудила Закон о согласии с правовой комиссией. Все согласны с тем, что в законопроект необходимо внести ясность, но часть вопросов пока остается без ответов.
По словам Пакоста, дискуссия прошла очень хорошо. „Все члены комиссии поддержали то, что текст закона должен стать более понятным. Были вопросы о том, что именно и как следует обозначить, но этим мы и занимаемся, потому что сейчас говорим только о намерениях“, — сказала она.
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