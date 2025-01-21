Пакоста: с приходом Закона о согласии в доказывании преступлений на сексуальной почве ничего не изменится

По словам Пакоста, дискуссия прошла очень хорошо. „Все члены комиссии поддержали то, что текст закона должен стать более понятным. Были вопросы о том, что именно и как следует обозначить, но этим мы и занимаемся, потому что сейчас говорим только о намерениях“, — сказала она.