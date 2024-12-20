Нелюди, ломающие судьбы: два случая педофилии в Ида-Вирумаа. Один домогался учениц-подростков, второй насиловал своих дочерей

Оказалось, осужден. Несмотря на то, что время от времени на его страничке в Facebook появляются философские размышления на тему клеветы, суд признал Царегородцева виновным „в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, организации свиданий с несовершеннолетними в сексуальных целях и вступлении в половые сношения с несовершеннолетними“. И это при том, что сам Царегородцев - многодетный отец.

Расследование преступлений, направленных против детей - сложная задача, признаются в полиции. RusDelfi известен случай, детали и имена участников которого раскрывать нельзя, поскольку это касается насилия в конкретной семье одного из самоуправлений Ида-Вирумаа. Там отец семейства долгие годы насиловал своих собственных дочерей. Повзрослевшие девочки не смогли держать это в себе и поделились с подругами, которые отреагировали незамедлительно: обращением в соответствующие службы, полицию, к канцлеру права, в прокуратуру и СМИ. Расследование осложнялось тем, что женщины поначалу категорически отказывались свидетельствовать против отца. По информации RusDelfi, мужчину все-таки взяли под стражу. Расследование продолжается, но прокуратура не может дать никаких комментариев, да и суд, скорее всего, будет закрытым, как в случае с Царегородцевым, правда, в данном случае узнать имя преступника официально будет едва ли возможно - сделано это в интересах его взрослых дочерей.