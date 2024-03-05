Новости Эстонии
05.03.2024, 08:20

Министерство юстиции: нужно решить, какое согласие на секс должны давать жители Эстонии

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Tarmo Vahter
Tarmo.Vahter@ekspress.ee
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ФОТО: melitas | Shutterstock

Как пишет еженедельник Eesti Ekspress, варианта два: будут ли в дальнейшем эстоноземельцы давать согласие на секс по немецкому или по скандинавскому уголовному праву?

Министерство юстиции на прошлой неделе сделало правительству Каи Каллас предложение ввести уголовную ответственность за секс без согласия. Это существенно изменит трактовку изнасилования в эстонском уголовном праве.

Для изменения закона нужно решить: как в будущем будет даваться согласие на секс. Анализ, переданный правительству министром юстиции Калле Лаанетом (Партия реформ) предлагает Эстонии выбор между „НЕТ“-моделью и „ДА“-моделью.

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