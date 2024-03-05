05.03.2024, 08:20
Министерство юстиции: нужно решить, какое согласие на секс должны давать жители Эстонии(18)
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Как пишет еженедельник Eesti Ekspress, варианта два: будут ли в дальнейшем эстоноземельцы давать согласие на секс по немецкому или по скандинавскому уголовному праву?
Министерство юстиции на прошлой неделе сделало правительству Каи Каллас предложение ввести уголовную ответственность за секс без согласия. Это существенно изменит трактовку изнасилования в эстонском уголовном праве.