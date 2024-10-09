09.10.2024, 21:18
Практика „слово против слова“ сохранится. Закон о согласии позволит отправлять на скамью подсудимых больше насильников(12)
Если Эстония намерена выполнять взятые на себя международные обязательства, ей так или иначе придется принять закон о согласии. При этом придется решать, идти по пути „да - значит да“ или „нет - значит нет“.
В Европе законы о согласии (на половую связь) приняты в 20 странах. В 16 из них принята модель „да“, которая означает, что согласия на сексуальный контакт не существует, если оно ясно не выражено обеими сторонами. В четырех странах принята модель „нет“, означающая, что согласие на сексуальный контакт существует до тех пор, пока одна из сторон четко не выразит свое несогласие с происходящим.
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