Новости Эстонии
09.10.2024, 21:18

Практика „слово против слова“ сохранится. Закон о согласии позволит отправлять на скамью подсудимых больше насильников

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Если Эстония намерена выполнять взятые на себя международные обязательства, ей так или иначе придется принять закон о согласии. При этом придется решать, идти по пути „да - значит да“ или „нет - значит нет“.

В Европе законы о согласии (на половую связь) приняты в 20 странах. В 16 из них принята модель „да“, которая означает, что согласия на сексуальный контакт не существует, если оно ясно не выражено обеими сторонами. В четырех странах принята модель „нет“, означающая, что согласие на сексуальный контакт существует до тех пор, пока одна из сторон четко не выразит свое несогласие с происходящим.

В судебной практике стран, придерживающихся модели „да“, бремя доказывания возложено на обвиняемого, который должен доказать, что жертва вступила в сексуальный контакт добровольно. В странах, придерживающихся модели „нет“, бремя доказывания формально возложено на жертву, которая должна доказать в суде, что она ясно и четко отказалась от секса или объяснить, почему она не смогла дать свое согласие.

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