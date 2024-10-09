Практика „слово против слова“ сохранится. Закон о согласии позволит отправлять на скамью подсудимых больше насильников

В Европе законы о согласии (на половую связь) приняты в 20 странах. В 16 из них принята модель „да“, которая означает, что согласия на сексуальный контакт не существует, если оно ясно не выражено обеими сторонами. В четырех странах принята модель „нет“, означающая, что согласие на сексуальный контакт существует до тех пор, пока одна из сторон четко не выразит свое несогласие с происходящим.