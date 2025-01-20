ВИДЕО | „Я старый гонщик, могу ехать хоть вслепую!“ Мужчина ездил по городу с сугробом снега на лобовом стекле

Внимательный водитель отправил в полицию видео, на котором запечатлен заснеженный автомобиль, движущийся по улице Равила в Тарту. Из видео ясно, что водитель совсем не видел дорогу перед собой, что ставило под угрозу безопасность движения - на лобовом стекле был настоящий снежный сугроб

Полиция связалась с водителем, но его объяснения, почему он поехал на таком автомобиле, оказались невразумительными.

„Сначала мужчина сказал, что не хотел выбрасывать большой снежный сугроб с крыши на свой двор, а затем говорил, что он старый гонщик и может участвовать в движении даже вслепую, — описывают Лыунаская префектура. — Но, как видно из видео, он всё-таки не совсем вслепую ехал — ему приходилось подглядывать через дверь машины, чтобы понять, что происходит на дороге впереди“.

Так как ситуация представляла угрозу для водителя, других участников движения и пешеходов, полиция приняла меры. Мужчина признал свою вину и был оштрафован в упрощённом порядке на 40 евро.

„Надеемся, что в будущем он будет более тщательно очищать свою машину перед выездом на дорогу!“ — подытожили в Лыунаской префектуре.

„Пожалуйста, очистите автомобиль от снега“, — обращается ко всем автовладельцам жительница Тарту Ангела. 12 января она ехала от центра Lõunakeskus в сторону Выру, когда с крыши ехавшей навстречу машины прямо в лобовое стекло ее автомобиля прилетел увесистый снежный ком.

Центр надзора за дорожным движением напоминает, что перед поездкой важно очищать автомобиль от снега. Неочищенные машины могут представлять опасность для водителя и других участников движения. Ограниченная видимость через небольшое окошко на лобовом стекле снижает реакцию на препятствия, а снег, который падает с крыши или тормозов, может затруднить обзор и создать проблемы для других водителей и пешеходов. Снег на фургоне или грузовике может повредить другие автомобили. Лучше позаботиться о безопасности заранее, чем потом решать последствия.