Может ли человек заранее узнать, кто будет принимать у него экзамен по вождению?

На вопросы RusDelfi отвечала Аве Смирнов, руководитель экзаменационного отдела Департамента транспорта.

Может ли человек заранее узнать, кто будет принимать у него экзамен?

Не может. Экзаменаторы назначаются случайным образом.

Может ли экзаменатор попросить указать, где находятся разные элементы автомобиля под капотом, например, место для заливки моторного масла?

Нет. Экзаменатор задает два вопроса, касающихся проверки безопасности. В процессе ответа экзаменуемый проводит проверку и, при необходимости, поясняет ответы.

Некоторые утверждают, что им говорили о существовании нескольких заранее определенных маршрутов для экзамена. Это действительно так?

Это не соответствует действительности. Важно, чтобы на экзамене по вождению можно было проверить, способен ли экзаменуемый управлять автомобилем самостоятельно, безопасно, экономно и плавно на дорогах с различной плотностью движения как в населенных пунктах, так и за их пределами, а также корректировать скорость в зависимости от дорожных и погодных условий.

Какие формулировки используются для описания различных типов парковки? Где можно ознакомиться с этими терминами заранее, чтобы избежать недоразумений?

Для описания различных способов парковки используются следующие выражения: параллельная, или боковая парковка (parkimine rööpselt – эст.) и парковка с маневром (parkimine manöövriga – эст.).

Существует ли допустимое количество ошибок, которые сдающий может сделать на экзамене по вождению? Например, три ошибки – сдал, четыре – нет.

Нет. Оценка каждой ситуации за рулём должна показывать способность экзаменуемого безопасно управлять автомобилем. Экзаменатор должен чувствовать себя безопасно на протяжении всего экзамена. Если возникают ошибки в управлении автомобилем или опасное поведение водителя может угрожать автомобилю, его пассажирам или другим участникам движения, экзамен прерывается с неудовлетворительным результатом, независимо от того, требует ли ситуация вмешательства экзаменатора. Однако в зависимости от навыков и поведения экзаменуемого экзаменатор имеет право решить, проводить ли экзамен до конца или прервать его.