Как в Эстонии сдать экзамен по вождению? Ответы на важные вопросы

Допустим, сдающий достаточно хорошо понимает эстонский язык и по этой причине не использует услуги переводчика, но испытывает трудности с формулировкой своих мыслей. Может ли он ответить на вопрос экзаменатора на русском языке, при условии, что экзаменатор владеет этим языком? Будет ли это считаться ошибкой?

Если экзаменуемый желает общаться с экзаменатором на каком-либо другом языке, на экзамен необходимо взять с собой совершеннолетнего переводчика. Согласно постановлению ( часть 3, пункт 5 ) экзамены по теории и вождению проводятся на эстонском языке. Эти экзамены могут быть проведены на иностранном языке с использованием переводчика за счет лица, ходатайствующего о получении права на управление транспортным средством.

Если перед началом экзамена по вождению выяснится, что экзаменуемый не способен общаться на эстонском языке и переводчика нет, то экзамен не начнется. Если во время экзамена по вождению выяснится, что языковые навыки экзаменуемого или переводчика недостаточны для сдачи экзамена, то экзамен прерывается.

Как правильно поступить, если сдающий экзамен не понимает некоторых терминов? Например, часто возникают вопросы о значении термина rööpselt parkimine (параллельная парковка – пер.). Может ли экзаменуемый, например, уточнить, что означает этот термин, или такой вопрос свидетельствует о недостатке знаний?

Если экзаменуемому трудно понять некоторые термины, он может

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