12.12.2024, 07:00
Как по-эстонски „заглохнуть“? На экзамены по вождению все чаще приглашают переводчиков. Почему?(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Экзамены по вождению проводятся только на эстонском языке. Если нужен перевод, ученик может нанять любого совершеннолетнего человека. Ирина решила попробовать себя в роли переводчика. RusDelfi рассказывает, как это работает на практике.
Когда-то давно Ирина сдала экзамен по эстонскому языку и получила высшую категорию. В то время еще не было современных обозначений уровней вроде B1 или C1. Сегодня она активно использует эстонский на работе и в общении с друзьями-эстонцами. Кроме того, эстонский – это родной язык ее дочери.
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