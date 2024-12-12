Как по-эстонски „заглохнуть“? На экзамены по вождению все чаще приглашают переводчиков. Почему?

Когда-то давно Ирина сдала экзамен по эстонскому языку и получила высшую категорию. В то время еще не было современных обозначений уровней вроде B1 или C1. Сегодня она активно использует эстонский на работе и в общении с друзьями-эстонцами. Кроме того, эстонский – это родной язык ее дочери.