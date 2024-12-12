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12.12.2024, 07:00

Как по-эстонски „заглохнуть“? На экзамены по вождению все чаще приглашают переводчиков. Почему?

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Если сдающий на права не владеет эстонским языком, он должен привести с собой переводчика на экзамен по вождению. Департамент транспорта не предоставляет переводчиков
Если сдающий на права не владеет эстонским языком, он должен привести с собой переводчика на экзамен по вождению. Департамент транспорта не предоставляет переводчиков
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Экзамены по вождению проводятся только на эстонском языке. Если нужен перевод, ученик может нанять любого совершеннолетнего человека. Ирина решила попробовать себя в роли переводчика. RusDelfi рассказывает, как это работает на практике.

Когда-то давно Ирина сдала экзамен по эстонскому языку и получила высшую категорию. В то время еще не было современных обозначений уровней вроде B1 или C1. Сегодня она активно использует эстонский на работе и в общении с друзьями-эстонцами. Кроме того, эстонский – это родной язык ее дочери.

Пару недель назад знакомый Ирины, инструктор по вождению, предложил ей поработать переводчиком на экзамене по вождению. До этого она никогда не пробовала себя в этой роли.

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