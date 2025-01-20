МНЕНИЕ | Когда-то преемник, а теперь предшественник Трампа: что Байден оставил Америке?

Во внешней политике Байден начал хорошо. Чтобы окончательно вывести войска из Афганистана, требовалась политическая воля и внутренняя сила, и это было проявлено. (Ещё больше политической воли было проявлено президентом Трампом в его первый срок, когда было принято это правильное решение.) Сам вывод получился скомканным (и 13 американских солдат погибли в результате теракта во время вывода), но по сравнению с другими „выходами“ основной жертвой, опять-таки, оказалась популярность Байдена.

Сейчас можно сказать, что реакция двух президентских администраций, Трампа и Байдена на эпический спад, вызванных пандемией, была совершенно правильной. Была учтена трагическая ошибка 2009 года, когда стимулирующий пакет, принятый во время кризиса, оказался настолько маленьким, что существенно замедлил восстановление экономики. Масштабные вливания Трампа в 2020 году и Байдена в 2021-м обеспечили рекордно быстрое восстановление после ковидной рецессии. Одной из расплат за агрессивное восстановление стала высокая инфляция в 2021-23 годах, одна из причин недовольства Байденом, но, если смотреть на вещи объективно - потеря популярности президента как плата за быстрое восстановление производства и занятости, это норм.

Джо Байден, оказавшийся у власти на один срок, был, в конечном счёте, хорошим президентом, не провалившим никакие из президентских функций. Ошибочно приняв свою удивительную удачу в 2020 году, шанс, которым он мастерски воспользовался, за знак судьбы, он совершил грубую ошибку как политик, пойдя на второй срок. Эта ошибка стоила его партии поражения на выборах, а ему - куда более высокого места в рейтинге американских президентов.

Когда-то, 50 с лишним лет назад, Байден был восходящей звездой американской политики - самым молодым сенатором, молодым кандидатом в президенты... Но это было давно - к тому момент, как он вытащил счастливый билетик - Барак Обама выбрал его кандидатом в вице-президенты в 2008 году - Байден давно и четко продемонстрировал, что на самом высоком уровне он - игрок откровенно средний. В 2020 году он вытянул счастливый билетик во второй раз - он не выглядел сильнейшим кандидатом среди демократов, но оказался тем, вокруг которого можно было объединиться. Байден хорошо провёл необычную избирательную кампанию во время пандемии и одержал убедительную победу над действующим президентом. Но ему, конечно, сильно помогла бестолковая и неуклюжая политика Трампа во время пандемии.

Те же проблемы - быстрое старение, дряхление Байдена на посту, всё уменьшающиеся возможности личной вовлеченности в политический процесс - сказывались на всём. Конечно, ни в какой момент он не был „сенильным“, как любят говорить трамписты. Любой человек гордился бы таким дедом за новогодним столом. Но, также, конечно, по меркам американского президентства это становилось всё менее и менее адекватным. В начале президентского срока Байден виртуозно провёл через Конгресс (при, практически, 50 на 50 в обеих палатах) сложные законопроекты. Под конец даже официальные действия стали вызывать вопросы.

В отношении главного внешнеполитического события последних десятилетий - нападения России на Украину, политика Байдена была поначалу вполне качественной, в исторической перспективе. Подготовка России к полноценной войне была замечена достаточно рано, мир был официально оповещен американской администрацией за несколько месяцев, было срочно передано оружие, которое могло быть освоено украинскими военными в реальном времени - и это оружие сыграло решающую роль при обороне Киева и Харькова в первые недели войны. Постепенное увеличение помощи Украине и, главное, её постоянное усложнение сыграло важную роль. К сожалению, во второй половине срока Байден, быстро постарел и утратил хватку, а без его личного участия внешнеполитическая команда не справлялась. Как бы то ни было, Байден передаёт „украинский фронт“ Трампу в тяжелом, но вполне приличном состоянии.

Это был счастливый билетик! Если бы не попытки Трампа оспорить победу Байдена в 2020 году, то у демократов не было бы большинства в Конгрессе. (Из-за попыток Трампа отменить результаты выборов в Джорджии, демократы выиграли два сенатских места в январе 2021-го.) Почему Байдену пришло в голову, что перед ним стоит задача радикального переформатирования расовой политики в США? Ну, в этой части ничего не было сделано, но часть граждан удалось разозлить. Как можно было принять результаты выборов за мандат на резкое изменение миграционной политики?

В конечном счёте всё свелось к одной ошибке, но ошибке эпической - решению выдвигаться на второй срок. Ещё в 2020 году Байден в ходе избирательной кампании намекал на то, что он собирается „передать эстафету“ следующему поколению. В колонке 2022 года, прогнозируя кампанию 2024, я писал, что не Байден будет кандидатом от демократов - хотя это зависело только от него лично. Конечно, дело не просто в решении политика „я иду на второй срок“. Это целый ряд решений - выбор руководства администрацией, советников, министров, ближайшего круга - всех тех, кто должен был сказать президенту - „второй срок не реален“. Может, в 2023 году, объявляя о решении избираться, Байден уже плохо соображал, что к чему. Но в 2021, назначая ключевых соратников, он соображал хорошо - и не позаботился о том, что в ближнем круге были люди, которые могли бы ему возразить. Ближний круг оказался состоящим целиком из тех, для кого лояльность была превыше всего.

Может, тут есть психологическое объяснение. Жизненный путь Байдена к вершине американской политики был необыкновенно сложным. Он рос в постепенно беднеющей семье в городишке, который постепенно приходил в упадок. Он сильно заикался - и сильно заикается до сих пор (заметно, как ему приходиться мгновенно менять слова, чтобы они начинались с буквы, которую удаётся выговорить). Его первая жена и ребёнок погибли в автокатастрофе, и он растил двух маленьких детей сначала один, каждый день возвращаясь в свой штат на поезде из Вашингтона, потом с новой женой. Его любимый, успешный сын Бью умер от рака в начале блестящей политической карьеры, его другой сын, наркоман и неудачник, до сих пор - предмет его постоянных забот. Человек, который всю жизнь стойко переносит неудачи и идёт вперёд, наверное, не готов слышать от окружающих „у тебя не выйдет“. Он знает, что ему всю жизнь это говорили, а у него вышло...

Но так или иначе, решение идти на второй срок привело сначала к поражению, ещё в июне, собственной кампании, и подорвало шансы его верной вице-президентки. Если бы не Камала Харрис, демократы с треском проиграли бы выборы в Конгресс (а так они увеличили свою долю в Палате представителей), но то, что Байден пошёл на выборы и упрямо не снимался с них, пока его, буквально, не заставили это сделать - это было слишком большим гандикапом. Наказанием Байдену станет то, что в истории он, похоже, останется сноской, временным президентом „эпохи Дональда Трампа“.

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