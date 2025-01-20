ОТ РЕДАКЦИИ | Трамп опять президент: мир замер в ожидании, куда он повернет

Не следует ожидать, что Трамп, несмотря на свои громкие заявления, сумеет закончить войну в Украине за 24 часа, недели или даже месяцы. Для установления мира необходимо, чтобы интересы Украины и России совпали, но в данный момент таких точек соприкосновения нет. Стоит также признать, что Кремлю нравится воевать, и россиянам , как заявил во время прямой линии в декабре минувшего года российский президент Владимир Путин, скучно „без движухи“.

О Дональде Трампе и его новой команде говорить что-либо конкретно еще рано. Хотя мировые СМИ переполнены различными спекуляциями и прогнозами, для объективной оценки необходимо дождаться первых действий. В целом, приход Трампа к власти можно сравнить с походом в казино: все может пойти как в лучшую, так и в худшую сторону. Уж как повезет.

Четыре года руководства Байдена трудно назвать успешным периодом. Возможно, это был самый слабый президент в послевоенной истории Америки. Обычным американцам его правление запомнится экономическими трудностями, рекордно высокой инфляцией, ростом государственного долга и накапливающимися проблемами миграции. Во внешней политике Байден оставил след плохо организованным отступлением (критики называют это бегством) из Афганистана и неспособностью эффективно решать крупные кризисы или противостоять государствам-агрессорам. Общую картину значительно ухудшили и его проблемы со здоровьем, что даже привело к тому, что на повестку дня встал вопрос о компетентности и адекватности самого Байдена. Президент стал объектом насмешек как внутри страны, так и за ее пределами.

20 января 2025 года — это дата, которую одни давно ждали с нетерпением, а другие — с трепетом и опасением. В США вступает в должность президент Дональд Трамп, вместе с которым в Белый дом и другие государственные институты придет новая команда. Она будет существенно отличаться от команды Джо Байдена, который во многом продолжал линию своего предшественника, президента-демократа Барака Обамы, и продвигал людей, которых тот привел к процессу принятия решений.

Даже в случае заморозки войны на текущей линии фронта останется серьезная проблема: как обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, чтобы перемирие не превратилось в передышку для России, которая может использовать ее для перегруппировки сил и подготовки к новым агрессивным действиям. Завершение войны в Украине определенно станет сложным вызовом для Трампа.

Еще одной сложностью будет контроль над Ираном и его союзниками на Ближнем Востоке, а также предотвращение китайской агрессии против Тайваня. Не меньшей проблемой останется и Корейский полуостров, где Ким Чен Ын за последние четыре года значительно укрепил уверенность в своих силах и нарастил ресурсы. Все эти вызовы потребуют от Трампа не только решительности, но и тщательной стратегии.

Многое будет зависеть от того, кто войдет в президентскую команду. Второй срок президентства в США традиционно считается более слабым, чем первый. Это связано с тем, что президенты склонны меньше прислушиваться к своей команде, а также с тем, что они зачастую стремятся окружить себя людьми, которые в основном с ними согласны и не вступают в споры. Для Трампа это может стать одним из подводных камней. Время покажется, что подготовил Илон Маск.

Однако у Трампа есть черты характера, которые могут сделать его значительно более успешным президентом, чем Байден, особенно в вопросах безопасности, миграции и экономики. Трамп известен своей склонностью к нестандартным решениям, готовностью идти против традиционного политического курса и стремлением достичь результата любой ценой. Эти качества могут сыграть ключевую роль в успешной реализации его программы, если ему удастся эффективно использовать ресурсы своей команды.

Тем не менее, все это — лишь прогнозы, и окончательные выводы можно будет сделать только спустя время. Пока же мир ожидает, какой курс возьмет новый президент и сможет ли он справиться с многочисленными вызовами, стоящими перед Соединенными Штатами и миром в целом.

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