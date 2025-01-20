СМИ: Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину

Дональд Трамп отдал своим помощникам распоряжение организовать его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого избранный президент США намерен согласовать личную встречу с Путиным для обсуждения вариантов завершения войны в Украине. Об этом сообщил на своем сайте в воскресенье, 19 января, телеканал CNN со ссылкой на источники. По их данным беседа должна состояться в первые дни же после вступления Трампа в должность главы государства.

В ходе избирательной кампании Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов после принесения президентской присяги. Однако выполнить это обещание ему, судя по всему, не удастся. Теперь Трамп и его команда надеются быстро приступить к работе над проектом соглашения по Украине, которое можно будет воплотить в жизнь в первые месяцы его нового президентского срока, следует из публикации.

Подготовка разговора Трампа с Путиным по Украине

По данным CNN, представители команды Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, начали готовить созвон избранного президента США с Владимиром Путиным уже несколько недель назад. Была ли уже согласована дата этого разговора, пока неизвестно.

В декабре 2024 года Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом в любое время. Позже помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил: „Обычно приходящий во власть президент... первым осуществляет звонок“, - подразумевая, что инициатором созвона может выступить американская сторона.

О готовности предоставить площадку для возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина уже заявили Сербия и Швейцария. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Дональд Трамп, который сегодня вступает в должность президента США, неоднократно выражал желание быстро и эффективно завершить войну в Украине. Во время предвыборной кампании он утверждал, что способен урегулировать конфликт всего за 24 часа, однако не уточнял конкретных шагов для достижения этой цели. После победы на выборах Трамп несколько изменил свою позицию, признав, что завершение войны может потребовать больше времени. Он отметил, что надеется достичь этого в течение шести месяцев после вступления в должность. Команда Трампа рассматривала различные варианты, включая создание демилитаризованной зоны в Украине и отсрочку её вступления в НАТО на 20 лет. Однако такие решения потребовали бы масштабных и рискованных уступок со стороны Украины, которые могут иметь негативные последствия. Кроме того, Трамп подчеркнул необходимость учитывать и точку зрения России относительно стремления Украины вступить в НАТО, заявив, что понимает чувства России в этом вопросе.

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