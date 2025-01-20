СМИ: Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину
Дональд Трамп отдал своим помощникам распоряжение организовать его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого избранный президент США намерен согласовать личную встречу с Путиным для обсуждения вариантов завершения войны в Украине. Об этом сообщил на своем сайте в воскресенье, 19 января, телеканал CNN со ссылкой на источники. По их данным беседа должна состояться в первые дни же после вступления Трампа в должность главы государства.
В ходе избирательной кампании Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине в течение 24 часов после принесения президентской присяги. Однако выполнить это обещание ему, судя по всему, не удастся. Теперь Трамп и его команда надеются быстро приступить к работе над проектом соглашения по Украине, которое можно будет воплотить в жизнь в первые месяцы его нового президентского срока, следует из публикации.
Подготовка разговора Трампа с Путиным по Украине
По данным CNN, представители команды Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, начали готовить созвон избранного президента США с Владимиром Путиным уже несколько недель назад. Была ли уже согласована дата этого разговора, пока неизвестно.
В декабре 2024 года Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом в любое время. Позже помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил: „Обычно приходящий во власть президент... первым осуществляет звонок“, - подразумевая, что инициатором созвона может выступить американская сторона.
О готовности предоставить площадку для возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина уже заявили Сербия и Швейцария. Инаугурация Трампа состоится 20 января.